Entel, que ingresó al mercado peruano el año 2013, tras concretar la adquisición del 100% de las acciones y activos de Nextel Perú, ha decidido salir dejar el país luego de 13 años, de acuerdo al Diario Financiero de Chile.

Es así que Entel inició operaciones para desprenderse de su operación en Perú. La compañía, controlada por Almendral, holding que posee el 54,86% de su propiedad, contrató a un banco de inversión para iniciar un proceso de búsqueda de potenciales compradores.

En la semana informaron que la compañía estaba en el proceso de contactar a operadores de telecomunicaciones e inversionistas interesados en adquirir el negocio, así como a grupos que evalúen ingresar al mercado peruano.

Entel. (Foto: GEC) / LUCERO DEL CASTILLO

Como reportaron los medios chilenos, la decisión de poner a la venta el negocio llama la atención porque la operación peruana comienza a mostrar mejores resultados financieros. De hecho, entre enero y septiembre de 2026, sus ingresos alcanzaron los US$923,8 millones, 7% más frente al mismo periodo del año anterior. Resultados que se explicaron por un desempeño positivo en el negocio móvil y del segmento fijo. La venta de la filial respondería a razones financieras y estratégicas. Finalmente, Entel confirmó que recibió la propuesta de Millicom, grupo de telecomunicaciones de Luxemburgo que opera bajo la marca Tigo, para adquirir la filial peruana y el viernes por la tarde se informó la venta.

En el mercado han trascendido acercamientos con la compañía, cuyo principal accionista es el empresario francés Xavier Niel, fundador de Iliad, quien controla cerca del 46% de la firma a través de Atlas Investissement.

Actualmente, Millicom no opera en Perú, por lo que la compra de Entel marcaría su ingreso a uno de los principales mercados de Sudamérica.

Como indican en el Diario Financiero, pese a las mejora de sus indicadores, la venta de la filial respondería a razones financieras y estratégicas.

Pero, ¿qué decía hace apenas cinco meses atrás Antonio Büchi, CEO de Entel? El ejecutivo comentaba en la junta de accionistas de junio que “nuestro plan de inversión es importante en Perú”. Es más, para este año la compañía esperaba destinar cerca del 18% de sus ingresos a proyectos de inversión, enfocándose al fortalecimiento y expansión de la red móvil, y a la aceleración del negocio hogar a través de la fibra óptica y seguir elevando la experiencia del cliente.

En esa línea, la compañía anunciaba que iba a destinar aproximadamente US$ 178 millones a la red móvil, US$ 21 millones al negocio hogar (fibra) y US$ 22 millones al negocio de empresas y al mayorista.

Así también, señalaba que a través de la alianza con Wi-Net (Win) buscaban desplegar la fibra óptica para dar acceso a internet a más de 3,7 millones de hogares y empresas en Lima, Callao y otras ciudades. Para este año habían planes ambiciosos con ello, anunciaron que se iba a lanzar el servicio de televisión a través de la fibra óptica que instalan con Win para el tercer o cuarto trimestre del año.

En cuanto a la extensión de la red 5G, Büchi dijo que se encontraba en una etapa de profundización del despliegue.

“Nuestra guía de Capex tiene mucho que ver este año con el continuo desarrollo del 5G todavía”, mencionó. Asimismo, refirió que para la extensión de esta red se invertirán US$20 millones este año en el despliegue de la banda de 3.5 GHz y después la inversión será “progresiva en el tiempo”.

Por ese entonces, también se había lanzado en Perú la prueba y la oferta comercial del servicio de conexión satelital directa al celular (en alianza con Starlink) que ahora incluye el uso de WhatsApp y otras aplicaciones como Google Maps.

¿Cómo está el mercado ‘telco’?

Al cierre del primer trimestre de 2026, el mercado peruano alcanzó los 39,4 millones de líneas móviles, lo que significó un crecimiento de 2,85 % en comparación al mismo periodo de 2025 cuando se reportaron 38,3 millones a nivel nacional, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo a la información reportada por las empresas operadoras y publicada en el portal informativo Punku, Claro tiene el 33,35 % de participación de mercado, seguido de Bitel con 24, 01 %, Entel con 22, 54 %, y Movistar con 19, 81 %. En tanto, los operadores móviles virtuales, en conjunto, registran el 0.29 % restante. Con ello, Entel cuenta con una cartera de 10,5 millones de clientes en el país.

En cuanto a Internet fijo, Entel informó en diciembre del año anterior sobre su acuerdo con Win para ofrecer este servicio. En este mercado, Claro venía liderando con una participación del 26,8%, seguida de Movistar con 24,90%, Win con 19,42% mientras que Wow se ubicaba en cuarto lugar, con 12,22%.

Mercado dinámico de compras y ventas

Esta no es la única movida del mercado ‘telco’ en el Perú de los últimos años. Apenas el 2025, Telefónica puso a la venta su filial peruana como parte del plan de desinversión de la española en Latinoamérica. Finalmente, Telefónica del Perú pasó a manos de la argentina Integratel, quien hoy posee la marca Movistar en el país.

La operación se dio en abril de 2025, cuando el grupo Telefónica Hispanoamérica transfirió el 99,3 % de sus acciones de Telefónica del Perú a la empresa argentina Integra Tec International Inc. (parte de Integra Capital, fundada por José Luis Manzano), a través de Integratel. El monto de transacción fue equivalente a US$1 millones, un precio no tan alto debido a la delicada situación financiera de la española.

Además, este año Claro, cuya matriz es América Móvil, empresa de Carlos Slim, anunció la adquisición de WOW el 21 de julio. Esta movida pretende sumar a Claro la base que Wow posee en Internet fijo, que se estima en más de 500 mil usuarios en las 24 regiones del país. Con ello, Claro alcanzaría una participación de mercado de casi 38,9% en Internet fijo y tomando el liderazgo de este segmento.

Las empresas optaron por no divulgar el valor de la transacción. Pero la operación no ha culminado, ya que aún requiere el visto bueno del Indecopi mediante el mecanismo de control previo de concentraciones.