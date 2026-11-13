La empresa chilena Entel suscribió un acuerdo de venta con Millicom por el 100% de las acciones de sus filiales Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., en una operación valorizada en US$1.714 millones en términos de Valor Empresa. La compañía espera obtener una utilidad neta extraordinaria aproximada de 98 mil millones de pesos chilenos.

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La transacción requiere la autorización previa de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Entel. Por ello, el directorio acordó convocar a una reunión para el próximo 30 de noviembre, en la que se someterá a votación la aprobación de la operación y la realización de los actos y contratos necesarios para concretar la transferencia.

Asimismo, se propondrá la distribución de un dividendo eventual de 2.100 pesos chilenos por acción, con cargo a las utilidades acumuladas y sujeto a que se materialice la transacción.

El CEO de Entel, Antonio Büchi, explicó que la decisión responde a la estrategia de largo plazo de la compañía, orientada a fortalecer su posición en Chile y generar valor para sus accionistas.

“ Esta operación nos permitirá ser más ágiles y concentrar nuestros esfuerzos donde tenemos mayores ventajas competitivas , para profundizar ese liderazgo y crecer tanto en el mercado de internet al hogar, servicios digitales y otros negocios adyacentes”, señaló.

La venta se produce mientras Entel Perú registra un crecimiento sostenido de sus ingresos y resultados operacionales y financieros. La filial representa el 36% de los ingresos del Grupo Entel y cuenta con poco más de 10 millones de clientes.

En 2023, la compañía se consolidó como el segundo operador del país en participación de ingresos por servicios móviles. Además, en 2025, Perú se convirtió en el segundo país de Latinoamérica, después de Chile, en contar con el servicio Direct to Cell de Starlink.

Büchi indicó que la posición de la empresa en el mercado peruano permitió identificar este momento como una oportunidad para concretar la venta y capturar el valor generado durante más de 10 años de operaciones.

“Entregamos una compañía sólida, con un equipo de primer nivel y más de 10 millones de clientes que seguirán contando con un servicio de calidad” , manifestó.

El ejecutivo agregó que la operación permitirá a Entel continuar con sus planes de crecimiento y concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de su red, su infraestructura digital y la experiencia de sus clientes, de acuerdo con la estrategia de la compañía.