Entel concreta acuerdo para vender sus operaciones en Perú y proyecta millonaria utilidad. (Foto: Andina)
Entel concreta acuerdo para vender sus operaciones en Perú y proyecta millonaria utilidad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La empresa chilena Entel suscribió un acuerdo de venta con Millicom por el 100% de las acciones de sus filiales Entel Perú S.A. y Americatel Perú S.A., en una operación valorizada en US$1.714 millones en términos de Valor Empresa. La compañía espera obtener una utilidad neta extraordinaria aproximada de 98 mil millones de pesos chilenos.

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