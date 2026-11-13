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Resumen

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Por Maritza Saenz

Lambayeque se prepara recibe al Papa León XIV en el evento de mayor convocatoria de su historia, que podría congregar a 1,5 millones de personas en la misa principal, entre visitantes y población local. En los preparativos, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque ha asumido un rol activo en la coordinación institucional y empresarial, así como en la organización de la oferta turística y comercial. Juan Manuel Scander, presidente de la institución, detalla a El Comercio los avances, las proyecciones económicas y los desafíos que supone esta visita.

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