Lambayeque se prepara recibe al Papa León XIV en el evento de mayor convocatoria de su historia, que podría congregar a 1,5 millones de personas en la misa principal, entre visitantes y población local. En los preparativos, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque ha asumido un rol activo en la coordinación institucional y empresarial, así como en la organización de la oferta turística y comercial. Juan Manuel Scander, presidente de la institución, detalla a El Comercio los avances, las proyecciones económicas y los desafíos que supone esta visita.

¿Cómo ha participado la Cámara en los preparativos para recibir al Papa?

Asumimos dos funciones: la primera fue instalar la Cancillería en Lambayeque, a través de un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que constituye un punto importante para la organización de la visita del Papa. Hemos cedido algunas oficinas e instalaciones y ya lleva 90 días operando en nuestra sede, desde donde ejecuta toda la organización de la visita del Papa.

La segunda función fue la gestión de las acreditaciones de prensa a nivel mundial. Para ello, hemos cedido 1.000 m2 de nuestras instalaciones, donde se va a instalar todo el Centro Internacional de Prensa y Comunicaciones. Ya han empezado a llegar las maquinarias y hemos realizado las instalaciones, a través de convenios con empresas, para garantizar el funcionamiento de Internet y equipos de computación de alto nivel que permitan cubrir las expectativas.

MIRA AQUÍ: Movistar será auspiciador oficial de la visita del Papa León XIV al Perú

¿Es la primera vez que la región tiene un evento de esta magnitud?

Históricamente, esta es la visita más importante y de mayor convocatoria que ha tenido Lambayeque. No ha habido en la historia de nuestra región un evento de esta magnitud.

Lambayeque se va a exponer al mundo. Una vez que esto ocurra, la gente va a estar interesada en saber qué es Lambayeque y qué es Chiclayo. Lambayeque es la región agroexportadora con uno de los mayores índices de crecimiento del país.

Lambayeque ha crecido un 3,2% en el 2025, mientras que el país, como Perú, ha crecido un 2,7%. Entonces, no solamente estamos esperando compradores, sino también inversionistas que vengan a invertir aquí, en la región Lambayeque.

¿Cuál es el movimiento económico que generará este evento?

Calculamos unos US$500 millones. Los sectores turismo, gastronomía y hotelería, así como el transporte interno, serán los más beneficiados. El comercio también tendrá un impacto, aunque en menor escala. Pero los sectores hotelero, gastronómico, museístico y turístico serán los que registren el mayor impacto.

¿Se mantiene la proyección de turistas?

Estamos hablando de 1 millón y medio de asistentes a la misa, considerando a los ciudadanos de la región. La proyección es de entre 600.000 y 700.000 turistas. Lo que sí les digo a los turistas es que no concentremos toda la atención en la ciudad de Chiclayo. Alrededor tenemos la ciudad de Reque, Puerto Eten, el mismo Pimentel, Monsefú y Santa Rosa, donde también estamos promoviendo la actividad turística.

¿Cuál será la ruta oficial del Papa?

El Papa estará el 13 y el 14 de noviembre. Va a llegar en un vuelo privado al Grupo Aéreo n.° 6 de la FAP y se va a desplazar directamente a la misa. Después de la misa, irá al Obispado, donde va a permanecer y se va a hospedar en su casa. Después hará una visita a la catedral, a la Virgen y al municipio.

También está prevista una visita, dentro de la agenda en Lambayeque, a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Asimismo, tendrá una reunión en La Virgen de la Paz con todo el clero religioso. Después se desplazará a Reque y, posteriormente, a Santa Cruz. Finalmente, retornará a Lima.

¿Qué ruta seguirá el visitante para llegar a la misa?

Se ha previsto un estacionamiento a la altura del cuartel del Ejército. Desde ahí, las personas tendrán que caminar unos dos kilómetros y medio.

El tramo es bastante largo y la gente va a querer encontrar una buena ubicación y estar cerca del Papa, aunque él va a salir en el papamóvil y se va a desplazar por todo el circuito. Pero, bueno, se está haciendo un bonito trabajo, con fe. Yo creo que el Papa sabe adónde llega: llega a su casa.

¿Cómo va la oferta de camas para recibir al turista?, se habló de acondicionar domicilios, ¿en cuánto se avanzó?

Ese trabajo ya está bastante avanzado. Ya tenemos lugares identificados. Es más, algunos ya han sido alquilados por turistas. En este caso hemos convocado a más de 180 domicilios y prácticamente hemos llegado a un 70% de ocupación, pues ya están alquilados.

Los hoteles están a casi un 90% de ocupación. En total, estamos hablando de que hay 20.000 camas formales disponibles. A parte de los 180 domicilios que te refiero.

¿Será suficiente?

Tenemos muy claro, por la distancia y la planificación que han realizado la Policía Nacional y el Gobierno Regional, que la gente va a tener que caminar unos dos kilómetros y medio, aproximadamente. Eso nos lleva a estimar que muchos turistas acamparán y se calcula que hay 1,500.000 lugares disponibles para hacerlo en las playas de Pimentel y en zonas campestres cercanas a las pampas de Pimentel.

¿Qué se prevé para quienes acamparán?

Estamos previendo brindarles atención mediante baños químicos y emprendimientos que ofrezcan algunas comidas típicas, como anticuchos y picarones, entre otras.

Se trata de ofrecer comida típica que esté calificada, porque nosotros, como Cámara de Comercio, hemos organizado concursos de picarones, de cebiche, de anticuchos y de sándwiches. Entonces, estamos entrando en contacto con todas estas personas que ya están calificadas para que puedan abastecer a quienes van a acampar en los alrededores. El tramo es bastante largo y la gente va a querer encontrar una buena ubicación y estar cerca del Papa, aunque él va a salir en el papamóvil y se va a desplazar por todo el circuito.

Estamos hablando de 2.000 baños químicos y 300 negocios en promedio. Seguramente habrá presencia de comercio ambulatorio, pero ello no lo podemos medir.

¿Cómo se apoyarán en la tecnología para informar al turista?

La semana pasada hemos lanzado “El Dato del Chiclayano”, un aplicativo que funciona directamente en los teléfonos y mediante el cual vamos a proporcionar códigos QR en el aeropuerto y en los hoteles. Así, todos los turistas van a poder acceder, a través de estos códigos, a información sobre toda la ruta del Papa, los restaurantes, la oferta gastronómica y el sector comercial.

¿Cuánto está invirtiendo la cámara de comercio para este aplicativo y otras implementaciones y acondicionamientos relacionados a la visita del papa?

No hemos utilizado directamente fondos de la Cámara; hay empresas que nos están auspiciando y, con esos recursos, hemos podido financiar el trabajo.

En este contexto del fenómeno de El Niño, ¿cuál es el panorama con respecto a las lluvias?

El tema del Niño es un asunto que compete principalmente al Estado. Como empresarios, yo creo que el trabajo de prevención frente al fenómeno de El Niño, según nuestro análisis, es negativo.