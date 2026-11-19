El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que el papa León XIV estaba al tanto del viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y le deseó suerte al Gobierno cuando se despidió el último lunes 16 de noviembre.

En conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros, afirmó que poco antes de partir, el Sumo Pontífice le preguntó por el viaje de la mandataria y expresó su deseo de que pudiera lograr los objetivos que se trazó.

“Tuve la dicha de Dios, por la situación de la presidenta, de despedir a su Santidad, León XIV, nuestro Papa por decisión de él, en todo momento agradecido, contento, me preguntó incluso cuándo viajó la presidenta, a qué hora, le dije: ‘justamente el 15 muy temprano’ y dijo: ‘ojalá que pueda lograr los objetivos’”, expresó.

“Cierro con esto porque incluso para aquellos que decían que era un desplante, el papa León XIV, nuestro Papa, estaba absolutamente tranquilo, le deseó suerte al Gobierno cuando se despidió en la escalera también”, agregó.

Como se recuerda, la presidenta Keiko Fujimori salió del país el último domingo 15 de noviembre para asistir a la 33° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en China.

La mandataria también sostendrá un encuentro con la primera ministra Sanae Takaichi en Tokio el 20 de noviembre. El despacho presidencial quedó a cargo de Luis Galarreta, en su calidad de primer vicepresidente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón destacó la visita de Keiko Fujimori y recordó que el Perú fue el primer país de América Latina con el que Japón estableció relaciones diplomáticas, en 1873.