La fiesta no fue para todos. La multitudinaria misa celebrada el lunes 16 en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, fue la despedida oficial del papa León XIV en el Perú como parte de su gira latinoamericana.

El evento, que congregó a más de millón y medio de feligreses, sin embargo, estuvo empañado por una serie de fallos técnicos que obligaron a cientos de asistentes a abandonar el lugar.

Desde la zona, la periodista de El Comercio Karla Kennedy reportó que al comenzar la misa, tanto los fieles que ya se encontraban en su cuadrante como los que recién ingresaban, notaron que la misa no se escuchaba por los altavoces, excepto en los cuadrantes principales que estaban al lado del estrado.

Esto llevó a que algunos asistentes, principalmente adultos mayores, abandonaran el recinto antes del evangelio.

Promediando las 11:20 de la mañana, Carlos Gonzales, del equipo Nacional de El Comercio, también reportó la salida masiva de cientos de asistentes debido a que no podían escuchar la misa. Varios de los presentes aseguraban haber llegado desde la tarde del día anterior, domingo 15 de noviembre. “Las personas están muy molestas porque no esperaban que el audio y video esté tan mal. No han podido ver ni oír la misa del Santo Padre”, informó Gonzales desde la puerta 11 de la Base Aérea.

Pero los fallos no se limitaron a la parte técnica. “Todo es un fraude, una mala organización. Hemos madrugado para que nos digan que el Papa no iba a pasar por ahí, hemos tenido que correr a otro lugar cuando al Papa felizmente lo hemos podido ver. Ahorita no se escucha audio, la misa ya empezó, no hay pantallazo, nada”, reclamaba una de las asistentes a El Comercio.

Otro ciudadano aseguraba haber visto a adultos mayores y niños “hacer sus necesidades fisiológicas frente a mí porque los baños estaban retirados del bloque. No había personal auxiliar, no había nada”.

Reportes en la zona y testimonios recogidos por los medios presentes dieron cuenta sobre fallos que afectaron principalmente a las zonas posteriores del recinto, siendo los bloques del 32 al 36 los más perjudicados.

Los desperfectos se presentaron desde antes del inicio del evento con hasta cuatro caídas breves de la señal en las animaciones previas y se acentuaron durante los primeros minutos de la misa que inició a las 10 de la mañana y en los bloques mencionados se habría extendido hasta por 60 minutos.

Más de un millón y medio de personas acudieron a Las Palmas el último lunes para escuchar la misa ofrecida por León XIV en su último día de visita al Perú.

RESPONSABLES DEL EVENTO

Al igual que el resto de las actividades oficiales celebradas durante los seis días de la visita papal, la organización logística y técnica de la misa del lunes estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para la liturgia en la Base Aérea de Las Palmas, la Cancillería comprometió más de 11 millones de soles para dos contrataciones directas aprobadas a través de las resoluciones ministeriales N.° 617-2026-RE y N.° 618-2026-RE.

El mayor desembolso, por S/ 8′399.800, fue adjudicado a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. para el alquiler e instalación de equipos de sonido, luces, pantallas LED y transmisión audiovisual. Los S/ 2′652.889 restantes fueron para Facogem Industrial S.R.L. por el suministro y operación de grupos electrógenos, tendido de cableado eléctrico y tomacorrientes en la explanada.

Ambos procesos se celebraron bajo contratación directa y sin concurso público debido a causal de desabastecimiento, según el ministerio se optó por dicha opción debido a los plazos ajustados de la visita.

A través de un comunicado de prensa emitido la noche del mismo lunes, la Cancillería lamentó los inconvenientes presentados y confirmó que el problema se produjo en la articulación entre ambas compañías. Asimismo, anunció el inicio de una investigación técnica junto a la Contraloría para determinar responsabilidades y aplicar las penalidades contractuales antes de autorizar el pago final por los servicios.

📄Comunicado oficial: Sobre los inconvenientes técnicos durante la Santa Misa del Papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas https://t.co/aiN1SgnKi0 https://t.co/aALAMY4qZl — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 17, 2026

Según registros del SEACE, Pow Sang Sonido y Luces acumula 24 contrataciones con el Estado desde el 2012 por un total de 18′773.494 soles, la mayoría de las cuales se realizaron con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el caso de la empresa arequipeña Facogem, acumulan 8′974.293 soles en 20 contratos celebrados desde el 2005, el 30% de ellos con Cancillería y el resto con la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa, la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, la Entidad Prestadora de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Ilo y EsSalud.

La Ficha Única de Proveedor de ambas empresas registra cero sanciones, penalidades o inhabilitaciones, según OECE.

En declaraciones al programa “Ahora y en la Hora” de Willax, Marco Alonzo, gerente general de Pow Sang, aseguró el martes haber “cumplido con todo lo que nos han solicitado con respecto a todo lo que nos pidieron” y que “todo transcurrió con normalidad”. Además, señaló no tener conocimiento sobre las fallas reportadas.

Asimismo, PowSang Sonido y Luces emitió un comunicado en el que deslindó responsabilidad por las fallas técnicas registradas durante la ceremonia. La empresa sostuvo que su labor se limitó a la provisión de equipos de sonido y pantallas, cuyo funcionamiento dependía del suministro eléctrico a cargo de otra compañía. Asimismo, aseguró contar con un informe técnico respaldado por sus registros operativos y solicitó un peritaje independiente para esclarecer lo ocurrido, sin atribuir directamente responsabilidades a terceros.

A estos cuestionamientos se sumaron nuevas observaciones sobre el costo de las contrataciones. Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, denunció en declaraciones a RPP una presunta sobrevaloración del 700% en los servicios contratados para la misa. Según sus estimaciones, el despliegue de sonido, pantallas y suministro eléctrico no debió superar los S/2,2 millones, frente a los más de S/11 millones comprometidos por la Cancillería.

Dolorier también cuestionó la capacidad operativa de los proveedores y sostuvo que un evento de esta magnitud requería pruebas de audio y video con al menos 72 horas de anticipación. Según afirmó, las pruebas se realizaron hasta el mismo día de la ceremonia y algunas pantallas permanecieron apagadas hasta dos horas antes de su inicio. El representante gremial responsabilizó a la Cancillería por la selección de las empresas y las deficiencias registradas. No obstante, la presunta sobrevaloración corresponde a una estimación del especialista y no a una conclusión de la Contraloría.

El canciller Carlos Espá es cuestionado por las contrataciones de dos empresas para el evento.

REACCIONES EN EL CONGRESO

La situación, sin embargo, ha generado reacciones en el Congreso de la República. La diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, exigió el martes la interpelación del canciller Carlos Espá “por cómo se está gestionando la Cancillería en estos últimos meses”, declaró a Canal N.

Una postura similar mostró la diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, quien evitó señalar directamente al canciller pero aseguró que “sin duda tienen que haber explicaciones”.

Desde la Cámara Alta, el senador de Obras, Daniel Barragán, coincidió en que “no puede ser que en un evento de esa magnitud no se hayan tomado las previsiones necesarias para que estén bien el audio o para que estén bien las cámaras”.

Lo propio señaló el senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, quien exigió transparentar los criterios aplicados para las contrataciones.

Al cierre de este artículo, sin embargo, el Congreso aún no ha emitido una citación formal al canciller.