Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV fue recibido por más de tres millones de fieles tras su llegada al Perú, país con el que mantiene un estrecho vínculo desde hace más de cuatro décadas. Así, durante su recorrido por ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, el santo padre transmitió un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, una de las anécdotas que probablemente quedará grabada para siempre en la memoria de un piloto de LATAM ocurrió mientras trasladaba al pontífice de Pucallpa a Lima para participar en una de sus actividades. Sus emotivas palabras de agradecimiento no solo conmovieron a Robert Prevost, sino también a los pasajeros. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ EMOTIVAS PALABRAS DEDICÓ EL PILOTO QUE TRASLADÓ DE PUCALLPA A LIMA AL PAPA LEÓN XIV?

Durante las actividades previstas para el domingo 15 de noviembre, el capitán Rodríguez, piloto de la aeronave de LATAM y representante de la tripulación, sorprendió al papa León XIV con un emotivo mensaje de agradecimiento que transmitió a través del sistema de comunicación del avión. Antes de emprender el regreso a la capital desde Pucallpa, el capitán inició su mensaje dando una vez más la bienvenida al santo padre y expresando el honor que significaba para él y sus compañeros de trasladarlo por distintos puntos del país.

Asimismo, Rodríguez destacó el privilegio que significó formar parte de una jornada tan especial y aseguró que conservará ese momento como un recuerdo inolvidable junto a su equipo. “Queremos darle nuevamente la bienvenida a bordo de nuestro último vuelo del día, con destino a Lima. Santo Padre, ha sido un verdadero honor acompañarlo en este recorrido por el Perú. Gracias por permitirnos formar parte de un día que siempre recordaremos y llevaremos en nuestros corazones”, dijo visiblemente emocionado, conforme comparte La República.

LAS FRASES DEL PAPA LEÓN XIV QUE CONMOVIERON A LA POBLACIÓN DE CHICLAYO, SANTA CRUZ Y ZAÑA

Durante el tercer y cuarto día de su visita apostólica al Perú, el papa León XIV recorrió las localidades de Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, lugares vinculados a su historia personal, formación pastoral y vocación religiosa. En su estadía, el máximo representante de la Iglesia católica participó en diversas actividades, entre ellas, la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo y un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de la clausura del Año Jubilar, junto a miles de feligreses. En ese contexto, te presentamos, compartido por Andina, las principales frases que dejó el santo padre durante su recorrido:

“Gracias por su cariño, el apoyo, sus oraciones en particular por mi salud que en estos momentos se prueba, que con ayuda de Dios estoy superando”.

“Debe ser una exigencia de la labor misionera de los católicos escuchar la realidad social y cultural, defender la dignidad humana y acompañar a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“Un progreso que sea indiferente a la justicia y a la dignidad de los trabajadores, se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y de descarte”.

“Queridos hermanos y hermanas, ¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes".

“Gracias pueblos de Zaña por recibirme con el gozo y la hospitalidad que los caracterizan, por tantos gestos de cariño y también por los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado”.

“A ti, madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo”.