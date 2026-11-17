El papa León XIV se despidió del Perú el lunes 16 de noviembre y emprendió su viaje de regreso a Roma, luego de una visita apostólica que lo llevó por Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Su partida estuvo acompañada de muestras de afecto de miles de ciudadanos que lo recibieron como uno de los suyos, especialmente por su estrecha relación con el país, donde vivió durante varios años y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Sin embargo, después de su despedida surgió una pregunta entre los fieles: ¿volverá a visitar el Perú o existe la posibilidad de que algún día regrese para vivir definitivamente en esta tierra?

¿El papa León XIV puede regresar al Perú después de su despedida?

Sí. El papa León XIV puede regresar al Perú en una futura visita apostólica, ya que no existe ninguna restricción que le impida volver a un país que forma parte importante de su historia personal y religiosa. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una nueva fecha ni existe un itinerario confirmado para otro viaje al territorio peruano. Cualquier retorno dependerá de las decisiones de la Santa Sede, las invitaciones correspondientes y las prioridades de la agenda pontificia.

Un antecedente importante es el de Juan Pablo II, quien visitó el Perú en dos oportunidades: primero en febrero de 1985 y posteriormente en mayo de 1988. Ambos viajes estuvieron acompañados de multitudinarias celebraciones religiosas y encuentros con diferentes comunidades. Este precedente demuestra que un pontífice puede regresar a un mismo país durante su mandato, por lo que una segunda visita de León XIV no sería algo excepcional dentro de la historia de la Iglesia católica.

¿Qué dijo el Vaticano sobre un posible nuevo viaje de León XIV al Perú?

La Santa Sede no ha anunciado una segunda visita del pontífice al país ni ha establecido una fecha tentativa para su regreso. El hecho de que León XIV tenga una relación especial con el Perú tampoco significa que exista un compromiso de volver en un plazo determinado. Sus desplazamientos internacionales responden a una planificación que considera las necesidades pastorales de la Iglesia, las invitaciones de los países y las actividades propias de su responsabilidad como sucesor de Pedro.

No obstante, sus propias palabras durante esta última visita dejaron en evidencia el cariño que mantiene por el territorio peruano. En su discurso ante las autoridades, el 11 de noviembre, recordó que recibió la nacionalidad peruana en 2015 y afirmó que regresar a esta tierra tenía un significado muy especial. Incluso manifestó: «Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría». Su despedida también estuvo acompañada de un mensaje de agradecimiento al pueblo peruano, al que aseguró que llevaría en sus oraciones.

¿León XIV podría renunciar al papado y regresar a vivir al Perú?

Esta posibilidad tiene un fundamento en el Derecho Canónico. El canon 332, en su apartado segundo, establece que el Romano Pontífice puede renunciar a su cargo, siempre que tome la decisión libremente y la manifieste de manera formal. La norma también precisa que no necesita la aceptación de otra autoridad para que su renuncia sea válida. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, existe la posibilidad de que un papa deje el pontificado.

Sin embargo, es importante diferenciar una posibilidad contemplada por las normas de la Iglesia de una decisión que realmente esté considerando León XIV. Hasta el momento no existe un anuncio oficial ni información que indique que el actual pontífice tenga intención de renunciar para establecerse nuevamente en el Perú. Su vínculo con el país y el cariño que ha expresado hacia los peruanos no deben interpretarse como señales de una eventual salida del Vaticano.

¿Qué pasó con Benedicto XVI después de renunciar al papado?

El antecedente más reciente de una renuncia pontificia es el de Benedicto XVI, quien anunció su decisión el 11 de febrero de 2013 y dejó oficialmente el cargo el 28 de febrero de ese mismo año. El religioso alemán argumentó que su avanzada edad ya no le permitía ejercer adecuadamente las responsabilidades que implicaba dirigir a la Iglesia católica. Su decisión abrió un periodo histórico, pues no se producía una renuncia papal desde hacía casi seis siglos.

Después de abandonar el pontificado, Joseph Ratzinger asumió el título de papa emérito y permaneció en el monasterio Mater Ecclesiae, dentro del Vaticano. Su caso demuestra que un pontífice puede continuar su vida fuera del ejercicio del papado, aunque su residencia posterior no tiene que ser necesariamente la misma para todos los casos. Por ello, el ejemplo de Benedicto XVI no permite afirmar que León XIV tendría que seguir exactamente ese camino si alguna vez decidiera renunciar.

¿Por qué el Perú es tan importante para la vida del papa León XIV?

La relación de Robert Francis Prevost con el Perú comenzó mucho antes de su elección como pontífice. Durante décadas desarrolló labores religiosas y pastorales en diferentes comunidades, especialmente en el norte del país. Fue obispo de Chiclayo, conoció de cerca las necesidades de sus habitantes y estableció amistades que todavía conserva. Esa experiencia contribuyó a construir el vínculo que hoy lo lleva a referirse al territorio peruano como su segunda patria.

Durante su reciente visita, el pontífice volvió a encontrarse con antiguos colaboradores, comunidades religiosas y ciudadanos que lo recuerdan como el padre Roberto. También recorrió lugares donde desarrolló parte de su misión y protagonizó momentos de profunda emoción. Finalmente, al abandonar el país desde la Base Aérea del Callao, envió un mensaje de agradecimiento a las autoridades y a la población. Así, aunque por ahora no existe una fecha para su regreso ni señales de que vaya a establecerse nuevamente en territorio peruano, su despedida dejó abierta la esperanza de que vuelva a encontrarse con el pueblo que considera parte de su propia historia.