La despedida del papa León XIV del Perú no solo estuvo marcada por las ceremonias y los mensajes que dejó durante su recorrido, sino también por un detalle especial a bordo del avión que lo trasladó de regreso a Roma: una selección de preparaciones representativas de la gastronomía nacional. Arroz con pato, pan con chicharrón, chocotejas y otros productos peruanos formaron parte del menú diseñado para el viaje, una propuesta que buscó destacar la diversidad culinaria del país en una ocasión significativa.

¿Qué comida peruana incluye el vuelo del papa León XIV?

El almuerzo ofrece dos alternativas. Una de ellas es el arroz con pato a la chiclayana, incorporado como un homenaje a la relación del pontífice con la ciudad donde ejerció como obispo. La elección conecta la propuesta gastronómica con una etapa importante de su trayectoria en el Perú, antes de asumir la conducción de la Iglesia católica.

La segunda alternativa es un asado de tira con salsa de chocolate, acompañado de puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates. Esta preparación fue cocreada con Aldo Yaranga, del restaurante AWA, de acuerdo con el reporte. Ambas propuestas forman parte de la oferta del almuerzo; la información disponible no precisa cuál eligió León XIV.

Pollo a la brasa y dulces peruanos durante el viaje

Para la mitad del trayecto se programó un sándwich de pollo a la brasa servido en pan brioche. Así, el menú no se limita a una comida principal: distribuye distintas preparaciones durante el viaje, con un servicio intermedio antes del desayuno previsto para las horas cercanas a la llegada a Italia.

La selección también reúne chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco. Estos productos aportan variedad al servicio y mantienen la presencia de sabores peruanos más allá de los platos de fondo. Según la publicación de referencia, fueron incluidos entre los alimentos preparados para acompañar el retorno del pontífice y su delegación.

Pan con chicharrón y café peruano antes de llegar a Roma

El desayuno contempla frutas peruanas y tres opciones principales: un omelette con bolichoclo y vegetales; una selección de jamones, quesos y panadería local; y pan con chicharrón. Esta última alternativa figura entre las preparaciones más reconocibles del menú anunciado, aunque su inclusión no permite afirmar que haya sido la elegida por el papa.

Para completar el servicio se previeron jugos naturales y café peruano de especialidad. El reporte sitúa el origen del café entre Villa Rica y Huánuco, en la selva central, con cultivos ubicados a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar. La bebida acompaña el desayuno programado antes del aterrizaje en Roma.

Las chocotejas también estuvieron en el vuelo del papa Francisco

La presencia de las chocotejas tiene un antecedente en otro viaje papal. Según recuerda La República, Francisco probó este dulce durante su vuelo de regreso a Roma desde el Perú en 2018, también operado por Latam. Ocho años después, el producto vuelve a figurar en la propuesta gastronómica de un traslado pontificio desde Lima hacia Italia.

El paralelo corresponde al menú de ambos viajes, no a una preferencia compartida que se haya confirmado públicamente. En el caso de León XIV, la información difundida describe lo que la aerolínea preparó para ofrecer durante el trayecto. Mantener esa distinción evita convertir una opción disponible en una afirmación sobre sus gustos o sobre lo que efectivamente comió.

¿En qué avión viaja León XIV y cuándo está prevista su llegada?

El traslado se realiza en un Boeing 787-9 Dreamliner de Latam, con capacidad para 304 pasajeros. Para este vuelo, la publicación señala una delegación de aproximadamente 170 personas, entre integrantes de la comitiva y periodistas acreditados. También informa que al pontífice se le asignó el asiento 1C, en la primera fila, y que se dispuso una tripulación con cuatro pilotos y copilotos, además de 11 tripulantes de cabina.

La llegada a Roma está prevista para las 10:25 a. m. del martes 17 de noviembre, hora local, según el itinerario recogido por La República; se trata de un horario programado, no de un aterrizaje ya confirmado. La cabina incorpora cabezales con los logotipos de Latam y del Vaticano, además de una imagen de Santo Toribio de Mogrovejo. Entre esos detalles y el menú, el vuelo mantiene referencias al Perú hasta el final del trayecto.