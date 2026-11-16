No fue su último mensaje en el Perú ni tampoco el más elaborado, pero las palabras del papa León XIV en el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, fueron sin duda de las más profundas y alentadoras de su gira sudamericana. Su auditorio fue una multitud de adultos, jóvenes, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que llegaron desde la noche del domingo para acompañar la víspera de su despedida.

Papa León XIV

Horas antes de su retorno a El Vaticano, antes incluso de la gran misa en la base área Las Palmas, León XIV dio un discurso espontáneo dedicado a los jóvenes a quienes pidió creer en sí mismos y no perder la esperanza.

“Ustedes son señal de esperanza. No pierdan la esperanza. Crean en sí mismos. Crean en el Perú. Crean en Jesucristo siempre”, expresó ante miles de fieles congregados en los exteriores de la sede diplomática.

Papa León XIV

Sus palabras fueron recibidas con aplausos y ovaciones por quienes acudieron para verlo. La escena marcó el inicio de la última jornada, la sexta, de una visita que movilizó a millones de peruanos en distintas regiones y que estuvo caracterizada por multitudinarios encuentros religiosos, expresiones de cariño y mensajes sobre los desafíos sociales del país.

“Quiero agradecer a todos ustedes por su participación, presencia y acogida, por haber acompañado a un servidor durante estos días”, agregó desde el balcón.

El pontífice también destacó la importancia de mantener viva la fe y transmitirla a las nuevas generaciones. “Qué hermoso es ser discípulo misionero, dar la vida a Jesucristo, proclamar las buenas nuevas del Evangelio”, señaló.

Enseguida recordó que los creyentes están llamados a anunciar el mensaje cristiano y mantener su compromiso con la Iglesia. “Y ustedes con su presencia están diciendo que también quieren estar unidos a la Iglesia, unidos con Cristo”, añadió.

Cada mensaje de León XIV durante su visita al Perú no ha sido casual. Detrás de sus llamados a combatir la pobreza, proteger a los más vulnerables, rechazar los abusos y recuperar la esperanza hay una reflexión sobre las profundas desigualdades y los desafíos que enfrenta el país. El pontífice no solo ha buscado fortalecer la fe de los peruanos, sino también interpelar a una sociedad que necesita transformar sus muestras de devoción en compromisos concretos.

Papa León XIV

Su agradecimiento en Las Palmas

Tras visitar el Hogar Virgen de los Desamparados del Callao, un asilo que acoge a 56 ancianos, el papa llegó a su último evento en el país, la misa ante más de 1.2 millones de fieles en la Base Aérea Las Palmas. Ahí expresó su gratitud: “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

La última celebración religiosa del papa León XIV en Las Palmas reunió a un gran número de fieles, marcando así uno de los momentos más resaltantes de lo que va del 2026. ( Fotos: Hugo Perez/ @photo.gec)

“Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!“, manifestó León XIV durante la homilía, donde reafirmó que el pueblo de Perú también es el suyo.

“¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en las calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas que no faltaron a nuestra cita”, añadió León XIV.