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Resumen

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Papa León XIV
Papa León XIV
Por Martín Acosta González

No fue su último mensaje en el Perú ni tampoco el más elaborado, pero las palabras del papa León XIV en el balcón de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, fueron sin duda de las más profundas y alentadoras de su gira sudamericana. Su auditorio fue una multitud de adultos, jóvenes, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que llegaron desde la noche del domingo para acompañar la víspera de su despedida.

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