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Cuando el niño Robert Prevost nació, el Perú supo de estas noticias nacionales e internacionales. Alexander von Humboldt, Ava Gardner y Konrad Adenauer compartieron página en El Comercio, entre otras muchas. (Foto: Composición Archivo Histórico de El Comercio)
Cuando el niño Robert Prevost nació, el Perú supo de estas noticias nacionales e internacionales. Alexander von Humboldt, Ava Gardner y Konrad Adenauer compartieron página en El Comercio, entre otras muchas. (Foto: Composición Archivo Histórico de El Comercio)
Por Carlos Batalla

El miércoles 14 de setiembre de 1955 nació en Chicago, Estados Unidos, Robert Francis Prevost, quien siete décadas después sería conocido como el papa León XIV. Ese día, los lectores peruanos encontraban en la edición vespertina de El Comercio una portada que retrataba las preocupaciones y los acontecimientos de una época. Estas eran sus principales noticias.

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