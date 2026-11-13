El miércoles 14 de setiembre de 1955 nació en Chicago, Estados Unidos, Robert Francis Prevost, quien siete décadas después sería conocido como el papa León XIV. Ese día, los lectores peruanos encontraban en la edición vespertina de El Comercio una portada que retrataba las preocupaciones y los acontecimientos de una época. Estas eran sus principales noticias.

UN MUNDO EN PLENA GUERRA FRÍA

La noticia principal anunciaba el regreso de Konrad Adenauer, canciller de Alemania Occidental, desde Moscú. El premier soviético Nikolái Bulganin le había prometido liberar a miles de prisioneros alemanes a cambio del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Su llegada a Bonn fue recibida por una multitud. Entre quienes lo esperaban había una madre que todavía tenía un hijo desaparecido en la URSS.

El Papa vio la luz en un mundo cargado de tensiones, desconfianzas y temores. Era la Guerra Fría de 1955. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Otra noticia internacional informaba que una comisión militar no había encontrado anomalías durante su vuelo de reconocimiento sobre la frontera peruano-ecuatoriana. También se anunciaba que China Popular proponía conversaciones de alto nivel con los Estados Unidos, en medio de las tensiones diplomáticas de la Guerra Fría.

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Desde Bruselas, Bélgica, llegaban noticias sobre los preparativos del Año Geofísico Internacional, que reuniría a científicos de diversas nacionalidades en la Antártida durante 1957 y 1958. El proyecto contemplaba instalar al menos 33 estaciones de investigación.

NOTICIAS DEL PERÚ Y AMÉRICA

En el ámbito nacional, siete embarcaciones participaban en el rescate del buque-tanque de la Armada Peruana “Talara”, encallado en un banco de arena al norte del puerto de Pimentel, en Chiclayo, Lambayeque. Sus 70 tripulantes se encontraban a salvo.

La página íntegra de El Comercio con noticias del día en que nació el futuro Papa, León XIV. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

También se informaba de la partida de seis patrulleros Chevrolet modelo 1955 hacia Arequipa, destinados a reforzar el servicio de Radio-Patrulla de la Guardia Civil.

La portada daba cuenta, además, del inicio de las reuniones latinoamericanas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El brasileño Octavio Paranagua había sido elegido presidente del grupo y el peruano Emilio Barreto, secretario.

PERSONAJES, HOMENAJES Y VIAJES

La actriz Ava Gardner había salido ilesa de un accidente automovilístico cerca de Madrid, España. En otra información, seis candidatas aparecían fotografiadas durante las pruebas preliminares de Miss América 1956, concurso que finalmente ganó Sharon Kay Ritchie, representante de Colorado.

El diario daba cuenta de un hecho lamentable acaecido en 1937, 18 años antes: el sacrificio del aviador peruano Alfredo Salazar Southwell. (Fotos: Archivo Histórico de El Comercio).

En Lima se realizó un homenaje al naturalista alemán Alexander von Humboldt por el 185 aniversario de su nacimiento. También se ofició una misa en el Panteón de los Próceres y se recordó al alférez Alfredo Salazar Southwell, al cumplirse 18 años de su sacrificio.

Una noticia curiosa relataba la llegada al Callao de la goleta “Tres Damas”, en la que dos matrimonios y una niña preparaban una travesía hacia la Polinesia. Desde Montreal, Canadá, entretanto, se informaba sobre la inauguración de una exposición de arte incaico organizada por la embajada del Perú en Canadá.

La “edición del nacimiento del Papa” también anunciaba el nombramiento de Tahar Ben Ammar como primer ministro de Túnez y el fin de una huelga de estibadores en Nueva York (EE.UU.), que había paralizado durante siete días importantes operaciones portuarias.

También se dio la noticia de recorridos previsores en la frontera con Ecuador: a la vista, José A. Quiñones y sus compañeros en el conflicto de 1941. (Foto: FAP)

UNA FECHA PARA LA HISTORIA

Así transcurría el 14 de setiembre de 1955, según la portada de El Comercio: un mundo dividido por tensiones políticas, una sociedad peruana atenta a sus propios acontecimientos y noticias que viajaban desde distintos continentes.

En Chicago, mientras tanto, el niño Robert Francis Prevost veía la luz. Nadie podía anticipar que aquel recién nacido llegaría a conducir la Iglesia Católica y que, desde su elección como León XIV en 2025, aquella fecha adquiriría un significado especial para el Perú.

El Comercio publicó aquel día su edición vespertina de ocho páginas, a un precio de 50 centavos. Su director era Luis Miró Quesada de la Guerra.