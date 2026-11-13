Chiclayo vuelve a encontrarse hoy con uno de los suyos. Robert Prevost regresa a la ciudad donde durante ocho años ejerció como obispo, recorrió sus parroquias y construyó una relación cercana con sus habitantes. Esta vez lo hace convertido en León XIV, el primer papa con nacionalidad peruana. La expectativa que durante semanas se extendió por Lambayeque alcanza este viernes su punto más alto, con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y un recorrido por lugares que todavía conservan las huellas de su labor pastoral.

Muchos habían llegado con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar desde donde participar en la misa programada para las 10:30 de la mañana.

Sin embargo, la espera comenzó en condiciones difíciles. Abby Ardiles, enviada especial de EL Comercio a Chiclayo, contó que desde la noche del jueves, los primeros peregrinos empezaron a llegar a las Pampas de Pimentel, una extensa explanada donde la oscuridad era predominante. La falta de iluminación suficiente en distintos sectores generaba condiciones de inseguridad para quienes debían desplazarse por el terreno y encontrar un lugar donde permanecer durante la madrugada. La llegada de familias, adultos mayores y grupos de fieles puso en evidencia las dificultades de recibir a una multitud en un espacio abierto durante la noche.

Pese a estas condiciones, el ingreso de peregrinos continuó. Muchos habían llegado con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar desde donde participar en la misa programada para las 10:30 de la mañana. La celebración se desarrollará en un recinto de aproximadamente 81 hectáreas, acondicionado con 17 pantallas gigantes, accesos diferenciados y zonas de atención. Las autoridades estiman que la convocatoria podría acercarse a las 900 mil personas.

La expectativa también se siente en las calles de Chiclayo. En los alrededores del Parque Principal y de la Catedral de Santa María, las imágenes del pontífice forman parte del paisaje. Comerciantes, vecinos y visitantes viven una jornada que tiene un significado especial: el regreso de quien durante años fue su obispo.

Entre quienes esperaban volver a verlo se encuentra Pilar Sernaqué, una contadora chiclayana que recuerda haber participado en las celebraciones religiosas presididas por Prevost. “Es el regreso de nuestro papa Robert. Él ha dejado una huella que es imposible de olvidar”, contó a El Comercio.

El calor y las condiciones de la jornada

A las dificultades registradas durante la noche se sumará el calor. Para este viernes, Chiclayo tiene previsto alcanzar temperaturas máximas cercanas a los 31 grados, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones durante las horas centrales de la celebración.

Para el sábado 14, el pronóstico contempla condiciones más inestables, con posibilidad de lluvias localizadas y tormentas eléctricas. Las altas temperaturas representan otro desafío para quienes permanecen durante varias horas en las Pampas de Pimentel.

La pequeña capilla que ayudó a reconstruir

Pero no toda la visita de León XIV estará marcada por las grandes multitudes. Después de la misa en Pimentel, el pontífice tiene previsto trasladarse al sector El Bosque, en el distrito de La Victoria, donde se encuentra la capilla San Óscar Romero. Allí lo espera una comunidad que durante años luchó por recuperar su templo y que encontró en el entonces cardenal Robert Prevost un apoyo decisivo.

La antigua capilla había acogido durante más de tres décadas a cientos de familias, pero el deterioro de su infraestructura hizo necesaria una intervención. Los vecinos organizaron actividades para reunir fondos, aunque los recursos no alcanzaban para una obra de esa magnitud.

El padre Alonso Serquén Montehermoso, responsable de la comunidad, explicó que inicialmente se había pensado en una restauración progresiva. “Originalmente queríamos restaurarla poco a poco porque los recursos eran limitados”, recordó.

La situación cambió cuando el proyecto llegó a conocimiento de Prevost a través del padre Edgar Rimaycuna, su secretario personal. El entonces cardenal facilitó el respaldo de benefactores estadounidenses que permitieron financiar la reconstrucción del templo.

Según relató el padre Alonso, cuando se planteó la necesidad de ejecutar las obras, la respuesta fue breve: “Monseñor dice que procedan”. Incluso después, cuando los especialistas determinaron que era necesario demoler la antigua estructura y levantar una nueva, el proyecto volvió a recibir respaldo.

El sacerdote también recordó una frase que Prevost repetía cuando se interesaba por el avance de los trabajos: “No te olvides de la capilla”.

Hoy, aquel proyecto se convierte en uno de los escenarios más simbólicos del regreso papal. León XIV tiene previsto visitar el templo a las 12:40 de la tarde, en un encuentro privado con una comunidad que alguna vez soñó con verlo llegar hasta allí.

Entre la inmensidad de Pimentel y la sencillez de San Óscar Romero transcurrirá una jornada cargada de significado para Lambayeque. Porque Chiclayo no recibe únicamente al máximo representante de la Iglesia católica. También vuelve a encontrarse con aquel obispo que celebraba misas en su catedral, visitaba comedores populares y compartía la vida cotidiana de sus comunidades.