Muchos fieles habían llegado con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar desde donde participar en la misa presidida por el papa León XIV programada para las 10:30 de la mañana.
Muchos fieles habían llegado con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar desde donde participar en la misa presidida por el papa León XIV programada para las 10:30 de la mañana.
Por Redacción EC

Chiclayo vuelve a encontrarse hoy con uno de los suyos. Robert Prevost regresa a la ciudad donde durante ocho años ejerció como obispo, recorrió sus parroquias y construyó una relación cercana con sus habitantes. Esta vez lo hace convertido en León XIV, el primer papa con nacionalidad peruana. La expectativa que durante semanas se extendió por Lambayeque alcanza este viernes su punto más alto, con una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y un recorrido por lugares que todavía conservan las huellas de su labor pastoral.

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