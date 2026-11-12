El papa León XIV se reunió este jueves en la Nunciatura de Lima durante más de una hora con seis personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales pertenecieron en el pasado a grupos vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

Según informó el Vaticano, la reunión se produjo poco después de las 4:30 p.m. y tras un breve saludo en la capilla de la nunciatura, el Papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, “escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor”, explicó una breve nota de la Santa Sede.

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Según un cable de Efe, con ellos reflexionó “sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los procesos de sanación y el compromiso con la creación de entornos seguros”.

“Al final, al despedirse, el Papa les agradeció el valioso testimonio que habían dado, expresando su cercanía hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse”, añadió la nota y al final el pontífice impartió “su bendición a los presentes”.

Horas antes León XIV dedicó unas frases de su discurso ante los obispos peruanos para advertir que se debe actuar con justicia, perdón y reparación ante los casos de abusos en el clero. Sus palabras se enmarcaron en las primeras actividades que tuvo en su segundo día en el Perú.

Durante sus palabras en el Palacio Arzobispal, el Santo Padre destacó la labor de los santos peruanos para dar ejemplo de actuación. Esto, luego de destacar la importancia de su visita al país en su Gira Sudamericana.

“En este sentido, permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros tanto del clero o en el contexto eclesial. Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, aseveró.

Contra el machismo

Además, en la Plaza de Armas de Lima el papa León XIV hizo un llamado a combatir la violencia contra las mujeres y a proteger a las niñas, al advertir que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en los abusos, la violencia y la ausencia de los padres en la vida familiar.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres”, expresó.

En ese sentido, el Sumo Pontífice manifestó su preocupación por la persistencia de las agresiones contra las mujeres y subrayó que sus consecuencias afectan a toda la sociedad.

“Por eso nos duele constatar que la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”, enfatizó.