El papa León XIV se reunió con víctimas de los abusos del clero en la Nunciatura de Lima. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El papa León XIV se reunió con víctimas de los abusos del clero en la Nunciatura de Lima. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

El papa León XIV se reunió este jueves en la Nunciatura de Lima durante más de una hora con seis personas que sufrieron abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas del país, algunas de las cuales pertenecieron en el pasado a grupos vinculados al disuelto Sodalicio de Vida Cristiana.

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