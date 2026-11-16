Lita Pezo había logrado controlar los nervios, sostener la voz y contener las lágrimas durante uno de los momentos más importantes de su vida. Pero bastó que levantara la mirada y viera al papa León XIV para que toda esa fortaleza se desvaneciera. Acababa de interpretar el salmo responsorial ante el sumo pontífice y miles de fieles reunidos en Pucallpa. Lo que siguió fue un llanto que, según confiesa, necesitaba dejar salir.

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“Todas las emociones que tenía contenidas desde mi llegada afloraron. Fue algo indescriptible y creo que lo necesitaba”, recuerda la cantante en conversación con El Comercio.

La artista, nacida en Iquitos, fue una de las voces protagonistas de la histórica misa que el papa León XIV celebró este domingo en la Villa Deportiva Regional de Pucallpa. Ante una multitud de fieles, interpretó el salmo “Dichosos los que temen al Señor” y, posteriormente, acompañó al Coro Vicarial de Pucallpa durante la comunión.

Para Lita, aquella presentación tuvo un significado que trascendió lo artístico. Fue una manera de reencontrarse con la fe que la acompañó desde sus primeros años en la música.

“Hasta ahora no salgo de la emoción. Fue mucho más que cantar. Puedes sentir a Dios en cada palabra, en cada nota y en cada oración. Es un momento que quedará guardado en mi alma para siempre. Agradezco al pueblo ucayalino por permitirme sumarme, como hija amazónica, a este acontecimiento histórico para nuestra Amazonía”, expresa.

Volvió a sus raíces

La oportunidad llegó meses antes, durante una presentación que ofreció en Pucallpa. Allí conoció a monseñor Martín Quispe, con quien conversó sobre sus inicios en la música y su vínculo con la Iglesia.

“Le conté que había empezado cantando en mi parroquia. Entonces me preguntó si me gustaría sumarme a las más de 150 voces ucayalinas del coro y participar como hija amazónica. No lo pensé ni un minuto. Siempre he estado ligada a la fe y me hizo muy feliz que me escogieran”, relata.

Cantar en una ceremonia de esa magnitud requería una preparación especial. Lita tuvo que cumplir una serie de protocolos y evaluaciones para garantizar que su interpretación del salmo respetara las exigencias litúrgicas. El proceso incluyó reuniones con los organizadores y el envío de videos para evaluar su interpretación.

“Había todo un protocolo y muchos filtros. Tuve conversaciones previas con monseñor y con las personas encargadas. Debíamos respetar cómo tenía que interpretarse el salmo y su melodía”, explica.

La dificultad mayor, sin embargo, no estuvo en las exigencias musicales, sino en controlar lo que sentía.

“Tenía un nudo en la garganta todo el tiempo. Le pedí a Dios mucha serenidad, templanza y fuerza para hacerlo lo mejor posible. Espero haber conectado con el público, con Dios y también con el Santo Padre”, señala.

Aunque no llegó a intercambiar palabras con León XIV, estuvo a pocos metros de él durante la celebración. Para la cantante, esa cercanía fue suficiente.

“No imaginé que estaría tan cerca, en el altar. Después de interpretar el salmo tuve que trasladarme al otro estrado, donde estaba el coro. Pero esos minutos fueron más que suficientes para mí. Me conmovió también toda la fe y la devoción que el pueblo amazónico le entregó al Santo Padre”, comenta.

La fe que la sostuvo

La emoción de Lita tiene también una explicación personal. Detrás de su participación en la misa hay una historia de perseverancia, de oportunidades que tardaron en llegar y de momentos en los que incluso consideró abandonar su carrera.

La artista, que representó al Perú en el Festival de Viña del Mar de 2024, reconoce que el camino musical no siempre ha sido sencillo. Hubo etapas en las que las puertas permanecían cerradas.

“Mi fe me ha sostenido durante todo este camino tan difícil. Siempre he intentado hacer las cosas lo mejor posible, desde el corazón. En algún momento, cuando veía que las oportunidades no llegaban, pensé en dejar la música”, confiesa.

Por eso, cantar ante el Papa también significó volver simbólicamente al lugar donde empezó todo: aquella iglesia en la que descubrió que su voz podía convertirse en una forma de oración.

“Fui a servir a Dios a través de mi voz, pero también a representar mis raíces, el lugar de donde vengo. Cada vez que lo pienso, me conmuevo”, reconoce.

La experiencia que vivió, dice, renovó su confianza para continuar haciendo música y le recordó las razones por las que comenzó a cantar.

“Mi fe se ha fortalecido. Esta experiencia me recordó de dónde vengo y me dio muchas fuerzas para seguir con mi voz y con mi camino”, concluye.

Aquella tarde en Pucallpa, Lita Pezo no necesitó hablar con el Papa. Le bastó cantar frente a él para reencontrarse con aquella niña que, desde una pequeña iglesia, empezó a construir sus sueños al ritmo de su fe.