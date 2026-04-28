La cantante española Isabel Pantoja se reencontró con el público peruano el pasado lunes 27 de abril en el Costa 21 de San Miguel, donde compartió escenario con la artista nacional Lita Pezo, como parte de su gira internacional “50 Aniversario”.

Durante la presentación, que se extendió por más de dos horas bajo un formato sinfónico, la intérprete europea cumplió su promesa realizada días atrás en televisión e invitó a Pezo a subir al escenario para cantar juntas.

De ese modo, visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, Pantoja destacó la trayectoria de Pezo, a quien conoce desde que Lita era una niña y participaba en ‘Yo Soy Kids’ imitándola, llegando incluso a ganar una temporada.

“Para mí es un lujo compartir este escenario con una persona a la que vi desde chiquitita, cantando mis canciones. Para mí es lo más bonito del mundo. L a adoro, la quiero y muero por Lita Pezo ”, manifestó Lita.

Tula Rodríguez, conocida como 'La niña Tulita', vuelve a la conducción del programa Magazine de América tras casi 5 años de pausa. Se une a Carlos Vílchez y Laura Warkaitz desde el 27 de abril a la 1:40 pm. Habla de su felicidad por reencontrarse con el equipo, el secreto de su ingreso, prioridades familiares como la operación y estudios de su hija Valentina, y su gratitud por el tiempo concedido.

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Las emotivas palabras de Isabel Pantoja a Lita Pezo

El encuentro musical alcanzó su punto más alto cuando ambas interpretaron ‘Garlochí’, uno de sus temas más emblemáticos. En medio de ello, Pantoja reafirmó su admiración por el talento de la joven artista loretana.

“Yo sé, cuando digo una cosa… cuando llega el tiempo de irte, antes de que te echen… ve, ve… tú sabes la felicidad que yo siento de ver a gente joven maravillosa que vive la copla, que vive la canción”, expresó con la voz quebrada.

Para luego añadir: “Se ha hecho artista famosa, increíblemente preciosa, porque yo le gustaba cantando… ¡es que es muy fuerte eso! Yo te amo, te amo” .

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Lita Pezo viajará a España para ofrecer concierto

Por su parte, Lita Pezo, quien anteriormente tuvo un encuentro privado con la tonadillera en su hotel donde le entregó un ramo de rosas, agradeció el gesto de su referente musical.

“Siempre te voy a llevar en mi corazón… para mí es un honor, siempre lo será maestra”, respondió la cantante peruana, quien además utilizó sus redes sociales para calificar el evento como una “noche inolvidable” y asegurar que “los sueños sí se cumplen”.

Finalmente, durante el espectáculo se confirmó que Lita Pezo viajará próximamente a España para realizar una presentación en Sevilla, ciudad natal de Isabel Pantoja, marcando un nuevo hito en su crecimiento artístico.

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