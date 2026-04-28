Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La cantante española se presentó el lunes 27 de agosto en el Costa 21 de Lima.| Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
La cantante española se presentó el lunes 27 de agosto en el Costa 21 de Lima.| Foto: TikTok (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante española Isabel Pantoja se reencontró con el público peruano el pasado lunes 27 de abril en el Costa 21 de San Miguel, donde compartió escenario con la artista nacional Lita Pezo, como parte de su gira internacional “50 Aniversario”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.