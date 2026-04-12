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Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo y la invitó a cantar juntas en su concierto. (Foto: Paul Plaza - AFP / Instagram - Lita Pezo)
Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo y la invitó a cantar juntas en su concierto. (Foto: Paul Plaza - AFP / Instagram - Lita Pezo)
Por Redacción EC

En la gala de “Yo soy”, del pasado jueves 9 de abril, la cantante Isabel Pantoja realizó una llamada telefónica en vivo para sorprender a Lita Pezo, donde en plena transmisión, la española tuvo un hermoso gesto con la intérprete nacional.

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