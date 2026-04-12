En la gala de “Yo soy”, del pasado jueves 9 de abril, la cantante Isabel Pantoja realizó una llamada telefónica en vivo para sorprender a Lita Pezo, donde en plena transmisión, la española tuvo un hermoso gesto con la intérprete nacional.

En una reciente emisión del programa “Yo soy: grandes batallas”, Lita Pezo, quién fue invitada como jurado, recibió una sorpresiva llamada de Isabel Pantoja, quién no solo la felicitó por su trabajo, sino también la invitó a que canten juntas en su próximo concierto en Lima, que se realizará el 27 de abril en Costa 21.

“Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi vida?”, saludó Isabel Pantoja, provocando una reacción inmediata de mucha emoción en Lita, quien, entre risas y lágrimas, respondió: “Maestra querida, que gusto escucharte. ¿Eres tú de verdad o es la IA?”. Luego Pantoja contestó: “No, es de verdad, mi amor”.

Con el rostro de sorpresa de Lita Pezo y sus compañeros del jurado, la intérprete de “Hoy quiero confesarme” continúo.

“Quiero dar las buenas noches a todos mis queridos del Perú y para todo el público que está en ‘Yo soy’”, dijo.

“Mi querida Lita, has sido y es un gusto hablar contigo siempre. Supe que llegarías muy alto…y lo supe desde que te escuché cantar mis canciones. Estoy y estaré eternamente agradecida”, expresó la cantante.

Asimismo, ante la llegada de Isabel Pantoja a Lima el próximo 27 de abril para ofrecer un único concierto en Costas 21, la cantante española sorprendió a Lita con un gesto que quedó grabado en el programa “Yo soy”.

“Me gustaría decirte que te invito a que cantes conmigo… Me encantaría compartir ese escenario, aunque sea un ratito contigo”, declaró Pantoja, ante la emoción y el aplauso del público de “Yo soy”.

Tras la emotiva sorpresa, Lita Pezo compartió su sentir con la audiencia. “Realmente sigo en shock. No puedo creer el tamaño de sorpresa que me han preparado esta noche. Estoy cumpliendo un sueño de mi vida. Si el sueño de conocerla ya se hizo realidad, el cantar con ella es realmente impresionante... Gracias por haberme cambiado la vida. Gracias por este gran regalo”, concluyó la cantante peruana.

Cabe resaltar que esta sorpresa que se vivió durante “Yo soy” representa el proceso de crecimiento artístico de Lita Pezo que tuvo durante y después del programa de concurso e canto, realizando presentaciones en todo el Perú.