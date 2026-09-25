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Resumen

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La selección peruana Sub 20, con gol de Cari y autogol de Orellana, consiguió el bronce en los Odesur tras vencer 2-1 a Chile | Foto: Comité Olímpico Peruano
La selección peruana Sub 20, con gol de Cari y autogol de Orellana, consiguió el bronce en los Odesur tras vencer 2-1 a Chile | Foto: Comité Olímpico Peruano
/ PEDRO MONTEVERDE
Por Miguel Villegas

Más que ilusión, efímera y por eso mismo impredecible, la selección peruana Sub 20 que acaba de obtener el bronce en los Odesur, me provoca alegría. El rostro de los muchachos, una cierta paz. Hecho de retazos, con clubes en ruinas y una Liga 1 que se juega también en los juzgados, el fútbol peruano tiene por fin una buena noticia. Fue 2-1 sobre Chile, contra quien no hay que jugar, solo ganar.

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