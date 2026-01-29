Isabel Pantoja viene al Perú como parte de su gira “50 Aniversario”

Escuchar
Por Redacción EC

La cantante española Isabel Pantoja se presentara el 27 de abril del 2026 en Multiespacio Costa 21, San Miguel. A través de un mensaje compartido en Instagram invitó a celebrar sus 50 años de carrera musical en nuestro país.

