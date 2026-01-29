Isabel Pantoja viene al Perú como parte de su gira “50 Aniversario”

La cantante española Isabel Pantoja se presentara el 27 de abril del 2026 en Multiespacio Costa 21, San Miguel. A través de un mensaje compartido en Instagram invitó a celebrar sus 50 años de carrera musical en nuestro país.

“Mis queridos fans de Perú, al que tanto amor, que llevo en mi corazón, a quienes quiero con el alma. Muy pronto volveré a estar con todos ustedes, sepan que lo haré con todo mi corazón y con muchísimas ganas de cantar. Los espero (besos)”, expresó la artista.

Isabel Pantoja, voz de canciones como “Así fue”, “Era mi vida él”, “Se me enamora el alma”, “Hoy quiero confesarme”, “Marinero de luces”, entre otros emblemáticos temas. En el nuevo espectáculo, traerá a los escenarios sus canciones recientes y todos sus clásicos que la han llevado a lo más grande de la música.

La puesta en escena de sus shows se caracteriza por los géneros musicales copla flamenco, tonadilla, zarzuela, la orquesta en vivo y su majestuosa voz que deleita a la audiencia.

Las entradas están a la venta en Teleticket.