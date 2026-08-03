Poco antes de ingresar el nuevo gobierno, la comisión de transferencia de Fuerza Popular, encabezada por el ahora titular de Agricultura, Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, tomó conocimiento de irregularidades en distintos ministerios durante el proceso de recopilación de información del gobierno saliente.

Los hallazgos se registraron en el sector de Educación y Transportes, pero también en Midagri, donde se advirtió que no existía un plan de contingencia ante la llegada del fenómeno de El Niño. En el sector Salud, se detectó que, en los almacenes de Cenares –órgano desconcentrado del Ministerio de Salud (Minsa) encargado del abastecimiento de medicamentos, vacunas y dispositivos médicos para el sector público–, se escondían millones de jeringas y medicinas vencidas.

El equipo de transferencia, integrado por el médico cirujano José Francisco Recoba, visitó en cuatro ocasiones las instalaciones del Minsa y se reunió con el entonces secretario general del Minsa, Julio Niño Bazalar, para tomar nota de la situación del sector antes de asumir el nuevo gobierno.

Cenares enfrenta un problema también de distribución de medicinas.

En la tercera semana de julio, durante una de esas visitas, el equipo de transferencia acudió a la sede de Jesús María de Cenares para reunirse con su director general, Javier Iván Henostroza. La comisión fue informada que más de siete millones de jeringas descartables seguían almacenadas pese a que su vigencia había expirado meses atrás.

Las cajas que contenían las jeringas aún se encuentran en los almacenes de Cenares esperando que oficialmente sean dadas de baja. La última vez que Cenares reportó oficialmente el vencimiento de jeringas fue en junio del 2025, donde se informó sobre 9.400 jeringas caducadas en octubre del 2024. El problema ahora es que su destrucción representa un alto costo dado el volumen.

Contraloría reportó que había medicinas vencidas en Cenares.

—Medicinas caducadas—

La comisión también tomó conocimiento de que una serie de medicamentos destinados al tratamiento oncológico, VIH y otras consideradas prioritarias para el Ministerio de Salud (Minsa) estaban caducados. En marzo del 2025, un informe de la contraloría ya había evidenciado una “reiterada negligencia” en el proceso de destrucción de estos medicamentos.

El doctor y exviceministro del Minsa Augusto Tarazona indicó que el principal problema de Cenares es su capacidad de adquisición oportuna y de distribución de insumos médicos como las jeringas. “En menos de un año hubo nueve directores, eso hace imposible manejar una institución y genera que las compras sean en momentos inoportunos o en períodos ya desfasados”, comentó.

Augusto Tarazona, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. (Foto: Diris)

—Se ampliaron contratos—

El equipo de transferencia también verificó que los contratos temporales CAS de servidores que integran el directorio de Cenares fueron renovados semanas antes del cambio de gobierno.

Si bien no existe una directiva que lo impida, llamó la atención que las renovaciones de al menos ocho funcionarios se prolonguen hasta fines de este año. En esa lista aparecen los responsables de la Unidad de Abastecimiento, de la Unidad de Operaciones, del equipo de Droguería y de la Oficina de Planeamiento.

Este Diario solicitó un comentario al Minsa respecto a esta situación, pero no hubo una respuesta hasta el cierre de esta edición.