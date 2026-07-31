Un motociclista falleció este viernes 31 de julio, alrededor de las 8:45 p. m., tras sufrir un accidente a pocos metros de la estación Fernando Terán del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
TE PUEDE INTERESAR
- Accidentes de tránsito dejan 1,881 fallecidos en Perú durante 2026
- Tragedia en Huarochirí: contenedor de tráiler aplasta dos vehículos y paraliza el tránsito en Carretera Central
- Pisco: despiste de bus interprovincial deja dos muertos y más de 20 heridos
- Cercado de Lima: Familiares de víctimas de incendio piden ayuda para velar restos de sus seres queridos | FOTOS
- Desaparecidos en nevado Huascarán: familiares de montañista piden que no cesen las labores de rescate
Seguir temas