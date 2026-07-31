La Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente | Foto: TV Perú
La Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente | Foto: TV Perú
Por Redacción EC

Un motociclista falleció este viernes 31 de julio, alrededor de las 8:45 p. m., tras sufrir un accidente a pocos metros de la estación Fernando Terán del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

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