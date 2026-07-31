Un motociclista falleció este viernes 31 de julio, alrededor de las 8:45 p. m., tras sufrir un accidente a pocos metros de la estación Fernando Terán del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Según información preliminar, el conductor, de aproximadamente 50 años y cuya identidad aún no ha sido confirmada, perdió el control de su vehículo e impactó contra la reja perimetral de la vía exclusiva del Metropolitano. Debido al choque, habría perdido la vida en el lugar.

🚨 #ATUInforma | Hoy, alrededor de las 8:45 p. m. se registró un lamentable incidente a la altura de la estación Fernando Terán del Metropolitano, en el distrito de Chorrillos. pic.twitter.com/gwWqVDTtum — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 1, 2026

Tras el accidente, el servicio del Metropolitano fue interrumpido temporalmente en ese tramo y la ATU activó sus protocolos de contingencia, disponiendo que los buses circulen por la vía mixta en dirección hacia el sur mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Además, se suspendió temporalmente la atención en las estaciones Fernando Terán y Rosario de Villa. La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Tras el impacto, el motociclista falleció en el lugar | Foto: Facebook (LDC Noticias Perú)

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