Por Sebastián Ramírez Mendoza

Luego de que Luis Rubio presentara su renuncia a la candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana por Renovación Popular al Jurado Electoral Especial de Lima Centro a un día de que venciera el plazo para la admisión de las listas de candidatos (5 de agosto), surgieron cuestionamientos sobre una práctica que se está repitiendo en otras jurisdicciones. En la lista de Rubio figuraba como primer regidor el líder del partido, Rafael López Aliaga. Para algunos especialistas, esto evidencia un mecanismo que permite una reelección encubierta.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.