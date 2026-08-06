Luego de que Luis Rubio presentara su renuncia a la candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana por Renovación Popular al Jurado Electoral Especial de Lima Centro a un día de que venciera el plazo para la admisión de las listas de candidatos (5 de agosto), surgieron cuestionamientos sobre una práctica que se está repitiendo en otras jurisdicciones. En la lista de Rubio figuraba como primer regidor el líder del partido, Rafael López Aliaga. Para algunos especialistas, esto evidencia un mecanismo que permite una reelección encubierta.
De acuerdo con el más reciente estudio del Instituto Aklla Perú, al que El Comercio tuvo acceso, un total de 135 alcaldes elegidos en el 2022 postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Dentro de esas listas, 63 candidatos que postulaban a la alcaldía han presentado su renuncia, por lo que los primeros regidores tendrían la posibilidad de asumir ese cargo si sus respectivas listas resultan ganadoras en las elecciones.
Algunos de los candidatos a alcalde que presentaron su renuncia son los siguientes:
- 1. Faraón González Saldaña (distrito de Huallaga).
- 2. Etiel Palomino Santa Cruz (distrito de Pinto Recodo).
- 3. Vivian Isabel Grández Sinti (distrito de Pucacaca).
- 4. Palmer Guerrero García (distrito de Yorongos).
- 5. Melbin Wiley Nicodemos Sánchez (provincia de Rioja).
- 6. Estid Brayan Caballero Melgarejo (distrito de Santa Lucía).
- 7. Samuel Ángel Rodríguez Gonzales (provincia de Tocache).
- 8. Ricardo César Espinoza Nima (provincia de Morropón).
- 9. Rita Flores Huanuiri (provincia de Requena).
- 10. Lisbeth León Balboa (provincia de Cajatambo).
- 11. Felicita María Rodríguez Peña (distrito de Independencia).
- 12. Walter Yony Valeriano Vivas (distrito de Lurín).
- 13. Karin Noemí García Juárez (distrito de San Miguel).
- 14. Luis Isael Rubio Idrogo (provincia de Lima).
- 15. Martín Tello Bello (distrito de Azángaro).
- 16. Leonardo Tarrillo Nunton (distrito de Pátapo).
- 17. Pedro Yrigoyen Fernandini (distrito de Pimentel).
- 18. Héctor Geremías Morales Rodríguez (distrito de Lucma).
- 19. Jenner Enoc Díaz Alva (provincia de Gran Chimú).
- 20. Leopoldo Díaz Díaz (distrito de Guadalupe).
- 21. Anderson Nelson Castillo Rosas (distrito de La Esperanza).
- 22. Eduardo Muro Toribio (distrito de Víctor Larco Herrera).
- 23. Angie Marisol Fernández Chávez (distrito de San Juan de Yanac).
- 24. Juana del Socorro Quispe Quijaite (distrito de San Juan Bautista).
- 25. Gilmar Medina Palomino (distrito de Huancano).
- 26. Estela Estelina Bueno Tafur (distrito de Pillco Marca).
- 27. Marcos Verde Ponce (distrito de San Pablo de Pillao).
- 28. Lucio Quispe Ttito (distrito de Sangarará).
- 29. Einstein Dayton Mondragón Quispe (distrito de Catilluc).
- 30. Yonny Guizado Solís (distrito de Chungui).
- 31. Eda Faviola Cansaya Angles (distrito de Sancos).
- 32. Fredy Félix Navarro Fernández (distrito de Paucarpata).
- 33. Nahimby Alessandra Arias Barrios (distrito de Mejía).
- 34. Kelly Orquídea Salas Ramírez (provincia de Islay).
- 35. Yennyfer Evelyng Toledo Trejo (distrito de Olleros).
- 36. César Alonzo Pinedo Estrada (provincia de Pallasca).
- 37. Mariela Pilar Estrada de la Cruz (distrito de Quinuabamba).
- 38. Lila Timias Atuyap (distrito de El Cenepa).
- 39. Eudes Abelino Chanchari Pérez (provincia de Condorcanqui).
Los primeros regidores que, tras la renuncia de los candidatos a alcalde de sus listas, podrían asumir la alcaldía nuevamente si resultan elegidos son los siguientes:
- 1. Duvith Oriana González Ysuiza (distrito de Huallaga).
- 2. Robinson Tantalean Pedraza (distrito de Pinto Recodo).
- 3. Armando García Ramírez (distrito de Pucacaca).
- 4. David López Alvarado (distrito de Yorongos).
- 5. Jubinal Nicodemos Flores (provincia de Rioja).
- 6. Gino Gamarra Melgarejo (distrito de Santa Lucía).
- 7. Vidal Gonzales Zavaleta (provincia de Tocache).
- 8. Richard Hernán Baca Palacios (provincia de Morropón).
- 9. César Noé Caballero Nashnate (provincia de Requena).
- 10. Miguel Ángel Carlos Castillo (provincia de Cajatambo).
- 11. Alfredo Reynaga Ramírez (distrito de Independencia).
- 12. Juan Raúl Marticorena Pérez (distrito de Lurín).
- 13. Eduardo Javier Bless Cabrejas (distrito de San Miguel).
- 14. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla (provincia de Lima).
- 15. Jaime Dacio Quispe de la Cruz (distrito de Azángaro).
- 16. José Eduardo Tarrillo Nunton (distrito de Pátapo).
- 17. Enrique Javier Navarro Cacho Sousa (distrito de Pimentel).
- 18. Osbar Aladino Morales Romero (distrito de Lucma).
- 19. Diber Pérez Rodríguez (provincia de Gran Chimú).
- 20. Juan Alberto Castañeda Llanos (distrito de Guadalupe).
- 21. Wilmer Sánchez Ruiz (distrito de La Esperanza).
- 22. Salvador Enrique León Clement (distrito de Víctor Larco Herrera).
- 23. Wagner Valentín Fernández Chávez (distrito de San Juan de Yanac).
- 24. Jorge Luis Quispe Saavedra (distrito de San Juan Bautista).
- 25. Julio Aurelio Rojas Ñañez (distrito de Huancano).
- 26. Diana Cristina Plejo Carrillo (distrito de Pillco Marca).
- 27. Delia Verde Ponce (distrito de San Pablo de Pillao).
- 28. Jorge Luis Castro Salazar (distrito de Sangarará).
- 29. Alejandro Bustamante Arteaga (distrito de Catilluc).
- 30. Wilmer Roca Oscco (distrito de Chungui).
- 31. Eder Antonio Allcca Medina (distrito de Sancos).
- 32. Marco Antonio Anco Huarachi (distrito de Paucarpata).
- 33. Diana Sosiire Aspilcueta Cáceres (distrito de Mejía).
- 34. Richard Hitler Ale Cruz (provincia de Islay).
- 35. Wilson Yury Huamán Minaya (distrito de Olleros).
- 36. Manuel Santiago Hidalgo Sifuentes (provincia de Pallasca).
- 37. Hugo Rosario Herrera Huerta (distrito de Quinuabamba).
- 38. Edinson Espejo Nujigkus (distrito de El Cenepa).
- 39. Hermógenes Lozano Trigoso (provincia de Condorcanqui).
|Región
|Provincia
|Distrito
|Org. política
|Candidato a la alcaldía que renunció
|Alcalde o exalcalde candidato a primer regidor
|1
|San Martín
|Bellavista
|Huallaga
|Avanza País
|Faraón González Saldaña
|Duvith Oriana González Ysuiza
|2
|San Martín
|Lamas
|Pinto Recodo
|Renovación Popular
|Etiel Palomino Santa Cruz
|Robinson Tantalean Pedraza
|3
|San Martín
|Picota
|Pucacaca
|Renovación Popular
|Vivian Isabel Grández Sinti
|Armando García Ramírez
|4
|San Martín
|Rioja
|Yorongos
|Avanza País
|Palmer Guerrero García
|David López Alvarado
|5
|San Martín
|Rioja
|-
|Avanza País
|Melbin Wiley Nicodemos Sánchez
|Jubinal Nicodemos Flores
|6
|San Martín
|Tocache
|Santa Lucía
|Alianza Para El Progreso
|Estid Brayan Caballero Melgarejo
|Gino Gamarra Melgarejo
|7
|San Martín
|Tocache
|-
|Alianza Para El Progreso
|Samuel Ángel Rodríguez Gonzales
|Vidal Gonzales Zavaleta
|8
|Piura
|Morropón
|-
|Alianza Para El Progreso
|Ricardo César Espinoza Nima
|Richard Hernán Baca Palacios
|9
|Loreto
|Requena
|-
|Somos Perú
|Rita Flores Huanuiri
|César Noé Caballero Nashnate
|10
|Lima
|Cajatambo
|-
|Alianza Renovación Popular y Toro
|Lisbeth León Balboa
|Miguel Ángel Carlos Castillo
|11
|Lima
|Lima
|Independencia
|Somos Perú
|Felicita María Rodríguez Peña
|Alfredo Reynaga Ramírez
|12
|Lima
|Lima
|Lurín
|Alianza Para El Progreso
|Walter Yony Valeriano Vivas
|Juan Raúl Marticorena Pérez
|13
|Lima
|Lima
|San Miguel
|Avanza País
|Karin Noemí García Juárez
|Eduardo Javier Bless Cabrejas
|14
|Lima
|Lima
|-
|Renovación Popular
|Luis Isael Rubio Idrogo
|Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla
|15
|Lima
|Yauyos
|Azángaro
|Somos Perú
|Martín Tello Bello
|Jaime Dacio Quispe de la Cruz
|16
|Lambayeque
|Chiclayo
|Pátapo
|Somos Perú
|Leonardo Tarrillo Nunton
|José Eduardo Tarrillo Nunton
|17
|Lambayeque
|Chiclayo
|Pimentel
|Alianza Para El Progreso
|Pedro Yrigoyen Fernandini
|Enrique Javier Navarro Cacho Sousa
|18
|La Libertad
|Gran Chimú
|Lucma
|Alianza Para El Progreso
|Héctor Geremías Morales Rodríguez
|Osbar Aladino Morales Romero
|19
|La Libertad
|Gran Chimú
|-
|Alianza Para El Progreso
|Jenner Enoc Díaz Alva
|Diber Pérez Rodríguez
|20
|La Libertad
|Pacasmayo
|Guadalupe
|Renovación Popular
|Leopoldo Díaz Díaz
|Juan Alberto Castañeda Llanos
|21
|La Libertad
|Trujillo
|La Esperanza
|Alianza Para El Progreso
|Anderson Nelson Castillo Rosas
|Wilmer Sánchez Ruiz
|22
|La Libertad
|Trujillo
|Víctor Larco Herrera
|Avanza País
|Eduardo Muro Toribio
|Salvador Enrique León Clement
|23
|Ica
|Chincha
|San Juan de Yanac
|Alianza Para El Progreso
|Angie Marisol Fernández Chávez
|Wagner Valentín Fernández Chávez
|24
|Ica
|Ica
|San Juan Bautista
|Renovación Popular
|Juana del Socorro Quispe Quijaite
|Jorge Luis Quispe Saavedra
|25
|Ica
|Pisco
|Huancano
|Somos Perú
|Gilmar Medina Palomino
|Julio Aurelio Rojas Ñañez
|26
|Huánuco
|Huánuco
|Pillco Marca
|Fuerza Popular
|Estela Estelina Bueno Tafur
|Diana Cristina Plejo Carrillo
|27
|Huánuco
|Huánuco
|San Pablo de Pillao
|Perú Primero
|Marcos Verde Ponce
|Delia Verde Ponce
|28
|Cusco
|Acomayo
|Sangarará
|Somos Perú
|Lucio Quispe Ttito
|Jorge Luis Castro Salazar
|29
|Cajamarca
|San Miguel
|Catilluc
|Somos Perú
|Einstein Dayton Mondragón Quispe
|Alejandro Bustamante Arteaga
|30
|Ayacucho
|La Mar
|Chungui
|Perú Primero
|Yonny Guizado Solís
|Wilmer Roca Oscco
|31
|Ayacucho
|Lucanas
|Sancos
|APP - Trabaja Ayacucho
|Eda Faviola Cansaya Angles
|Eder Antonio Allcca Medina
|32
|Arequipa
|Arequipa
|Paucarpata
|Arequipa, Tradición y Futuro
|Fredy Félix Navarro Fernández
|Marco Antonio Anco Huarachi
|33
|Arequipa
|Islay
|Mejía
|Ahora Nación
|Nahimby Alessandra Arias Barrios
|Diana Sosiire Aspilcueta Cáceres
|34
|Arequipa
|Islay
|-
|Yo Arequipa
|Kelly Orquídea Salas Ramírez
|Richard Hitler Ale Cruz
|35
|Áncash
|Huaraz
|Olleros
|País para Todos
|Yennyfer Evelyng Toledo Trejo
|Wilson Yury Huamán Minaya
|36
|Áncash
|Pallasca
|-
|Alianza Para El Progreso
|César Alonzo Pinedo Estrada
|Manuel Santiago Hidalgo Sifuentes
|37
|Áncash
|Pomabamba
|Quinuabamba
|País para Todos
|Mariela Pilar Estrada de la Cruz
|Hugo Rosario Herrera Huerta
|38
|Amazonas
|Condorcanqui
|El Cenepa
|Somos Perú
|Lila Timias Atuyap
|Edinson Espejo Nujigkus
|39
|Amazonas
|Condorcanqui
|-
|Somos Perú
|Eudes Abelino Chanchari Pérez
|Hermógenes Lozano Trigoso
Los casos
Entre todos los casos, además del de Lima Metropolitana, uno de los que más ha llamado la atención es el de San Miguel. Karin García, de Avanza País, renunció a su candidatura a la alcaldía y, en su lista, figura como primer regidor el actual alcalde del distrito, Eduardo Bless, quien podría asumir el cargo si su agrupación resulta ganadora en las Elecciones Regionales y Municipales de este año.
Otro caso es el de Felícita Rodríguez Peña, candidata a la alcaldía de Independencia por Somos Perú, quien presentó su renuncia por “motivos de índole estrictamente personal”. En su lista figura como primer regidor Alfredo Reynaga Ramírez, actual alcalde del distrito para el período 2023-2026.
En Lurín ocurrió una situación similar. Walter Valeriano Vivas se inscribió como candidato a la alcaldía por Alianza para el Progreso, pero posteriormente renunció alegando “motivos de carácter estrictamente personal que le impiden continuar con su candidatura”. Como primer regidor figura Juan Raúl Marticorena Pérez, quien actualmente ejerce como alcalde del distrito.
Si alguna de estas listas resulta elegida, el primer regidor asumiría la alcaldía, lo que para algunos especialistas constituiría una reelección encubierta.
JNE
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, fue consultado por el caso de la candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana. Sin embargo, evitó pronunciarse. “No puedo dar opiniones sobre casos específicos. Solo puedo destacar que el Jurado Nacional de Elecciones no legisla. Nosotros tomamos decisiones de forma independiente y objetiva, sobre la base constitucional y legal. Lo más importante de cualquier jornada electoral es el elector; es él quien tiene la última palabra. Invitamos a la ciudadanía a informarse para fortalecer la democracia este 4 de octubre”, señaló.
“Las renuncias están sujetas a un proceso de evaluación y deben cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es presentar la firma legalizada ante el Jurado Electoral Especial y efectuar el pago de la tasa correspondiente. Además, una eventual denegatoria puede ser apelada por el interesado”, explicó.
“Personalmente, considero que, en el caso de los gobiernos locales, debería permitirse la reelección. Estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos públicos y es la autoridad más cercana a la población. Le brinda confianza al pueblo”, afirmó.
Análisis
En diálogo con El Comercio, la especialista electoral del Instituto Aklla Perú, Silvia Guevara, explicó que “las autoridades en ejercicio tienen prohibida la reelección inmediata. Por esa razón optan por postular como primeros regidores para eludir esa prohibición constitucional”.
“No es que haya un reemplazo en la candidatura. Quien postula como primer regidor mantiene esa condición. El cambio solo se materializa si la lista resulta ganadora”, indicó.
“Yo no considero que sea un vacío legal; para mí es un abuso del derecho. La norma establece expresamente una prohibición y existen reglas que están siendo eludidas. Corresponde realizar una modificación normativa, pero también que el propio Jurado Nacional de Elecciones precise criterios en su reglamento de inscripción de candidaturas, en concordancia con el principio de legalidad”, señaló.
Por su parte, el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos indicó que “algunos alcaldes que han utilizado nuestro marco legal, que es un poco débil, para volver a postular y tentar ser nuevamente alcaldes. Técnicamente no postulan a la reelección porque siguen siendo candidatos a regidores. En el caso de López Aliaga, tras la renuncia de Luis Rubio, mantiene su condición de candidato a regidor; en ningún momento asciende en la lista durante la campaña electoral”.
Añadió que solo si la lista resulta ganadora el primer regidor asumirá la alcaldía. “Solo en ese escenario todos ascienden y el primer regidor pasa a ejercer la alcaldía. Como la Constitución prohíbe la reelección de alcaldes, pero la ley no les impide postular como regidores, algunos optan por esa vía. Si luego renuncia el candidato a alcalde y la lista gana, el primer regidor podría convertirse en alcalde. Finalmente, serán los electores quienes decidan si respaldan a candidatos que postulan bajo este mecanismo”, concluyó.
Falta de motivos claros
En algunos casos, las renuncias de los candidatos a la alcaldía han sido justificadas por “motivos estrictamente personales”, mientras que en otros se ha evitado pronunciarse al respecto.
El Comercio se comunicó con el equipo de prensa del alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, quien figura como primer regidor en la lista de Avanza País. Señalaron que el burgomaestre “por el momento no va a pronunciarse al respecto”.
No obstante, remitieron un comunicado oficial del partido en el que se indica que “la excandidata Karin García ha comunicado al partido que razones personales la llevaron a tomar esta decisión. En ese contexto, Avanza País ha decidido encargar el liderazgo de la campaña para la alcaldía de San Miguel a nuestro candidato a primer regidor, Eduardo Bless, quien, de acuerdo con la ley, asumirá la candidatura. Estamos seguros de que la ciudadanía seguirá confiando en nuestro partido y respaldará a nuestros candidatos”.
El Comercio intentó comunicarse con otros postulantes a alcaldes y a primeros regidores, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta.
InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.