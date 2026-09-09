iPhone 18 Pro. (Foto: captura)
iPhone 18 Pro. (Foto: captura)
Por Redacción EC

Apple presentó este miércoles el iPhone 18 Pro, la nueva generación de su familia de celulares de alta gama. El dispositivo reemplaza al iPhone 17 Pro con una cámara principal de apertura variable, el procesador A20 Pro de 2 nanómetros y una mayor autonomía. También estrena controles fotográficos profesionales, una refrigeración mejorada y una isla dinámica más pequeña.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.