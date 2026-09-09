Apple presentó este miércoles el iPhone 18 Pro, la nueva generación de su familia de celulares de alta gama. El dispositivo reemplaza al iPhone 17 Pro con una cámara principal de apertura variable, el procesador A20 Pro de 2 nanómetros y una mayor autonomía. También estrena controles fotográficos profesionales, una refrigeración mejorada y una isla dinámica más pequeña.

Lanzado en 2025, el iPhone 17 Pro cuenta con una pantalla OLED de 6,3 pulgadas y una tasa de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, además del procesador A19 Pro y tres cámaras posteriores de 48 megapíxeles. También ofrece hasta 33 horas de reproducción de video y se comercializó inicialmente desde US$1.099 en Estados Unidos.

Característica iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, hasta 120 Hz y 3.000 nits OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, hasta 120 Hz y 3.000 nits Isla dinámica Diseño convencional Más pequeña y capaz de mostrar tres actividades en vivo simultáneamente Procesador A19 Pro A20 Pro de 2 nanómetros Materiales Estructura unibody de aluminio y Ceramic Shield 2 Estructura unibody de aluminio, Ceramic Shield 2 y vidrio posterior del mismo color Cámaras posteriores Principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 48 MP Principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 48 MP; cámara principal con apertura variable Apertura principal Fija, f/1,78 Variable: f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4 Zoom Teleobjetivo 4x, acercamiento 8x con calidad óptica y zoom digital de hasta 40x Teleobjetivo 4x, acercamiento 8x con calidad óptica y zoom digital de hasta 40x Cámara frontal 18 MP con Center Stage 18 MP con Center Stage Refrigeración Cámara de vapor Cámara de vapor de nueva generación con una superficie tres veces mayor Autonomía Hasta 33 horas de reproducción de video Hasta 36 horas de reproducción de video Carga rápida Hasta 50% en aproximadamente 20 minutos Hasta 50% en aproximadamente 15 minutos Almacenamiento 256 GB, 512 GB y 1 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB Peso 206 gramos 211 gramos Precio de lanzamiento Desde US$1.099 en Estados Unidos Desde US$1.199 en Estados Unidos

La diferencia más importante se encuentra en la cámara principal. Mientras que el iPhone 17 Pro utiliza una apertura fija de f/1,78, el iPhone 18 Pro puede alternar entre f/1,48, f/1,8, f/2,8 y f/4 para regular la entrada de luz y la profundidad de campo. También incorpora controles manuales para modificar la apertura, la velocidad de obturación, el balance de blancos y el histograma desde la aplicación de cámara.

El A20 Pro también representa una mejora importante para videojuegos y tareas exigentes. Apple asegura que ofrece hasta 40% más rendimiento gráfico que el A19 Pro. La nueva cámara de vapor, cuya superficie es tres veces mayor, también permite mantener el rendimiento durante más tiempo sin que el aumento de temperatura reduzca la potencia. A ello se suman tres horas adicionales de reproducción de video y una carga más rápida.

Para los propietarios de un iPhone 17 Pro, el cambio tendría sentido principalmente si necesitan los controles fotográficos manuales, la apertura variable, mayor almacenamiento o un mejor rendimiento sostenido para videojuegos y aplicaciones exigentes. Para el uso cotidiano, las similitudes en pantalla, cámaras secundarias, zoom y diseño hacen que conservar el modelo anterior durante al menos otro año siga siendo una decisión razonable.

En cambio, quienes utilizan un iPhone 15 Pro o una generación anterior encontrarán un salto más apreciable en autonomía, cámaras y rendimiento. El iPhone 18 Pro es la alternativa más completa y tendrá mayor tiempo de soporte por delante, pero el iPhone 17 Pro podría ofrecer una mejor relación entre precio y prestaciones si aparece con descuentos en distribuidores tras el lanzamiento de su sucesor.