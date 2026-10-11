Incendios se registran en Calca y La Convención. (Foto: Sernanp)
Incendios se registran en Calca y La Convención. (Foto: Sernanp)
Por Redacción EC

Dos incendios forestales continúan activos en las provincias de Calca y La Convención, en la región Cusco, donde las autoridades concentran sus esfuerzos en controlar las emergencias, informó Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: