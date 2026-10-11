Dos incendios forestales continúan activos en las provincias de Calca y La Convención, en la región Cusco, donde las autoridades concentran sus esfuerzos en controlar las emergencias, informó Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco.

En declaraciones a TV Perú, el funcionario explicó que ambos siniestros se ven favorecidos por las condiciones climáticas, como la vegetación seca, los vientos y la intensa radiación solar, factores que dificultan las labores de control del fuego.

Ocsso precisó que el incendio de Calca lleva varios días activo, mientras que el registrado en La Convención es más reciente . Para atender las emergencias, se desplegaron brigadas, bomberos, personal de las Fuerzas Armadas y otros equipos de respuesta.

Cusco registra 289 incendios forestales en 2026

El jefe de Gestión del Riesgo de Desastres informó que Cusco acumula cerca de 289 incendios forestales en lo que va del año. Aclaró que esta cifra corresponde al total de emergencias registradas y no al número de incendios que permanecen activos.

Asimismo, indicó que alrededor de 9.000 hectáreas resultaron afectadas por el fuego durante este año. La cifra es inferior a las aproximadamente 15.000 hectáreas reportadas en el mismo periodo de 2025 y a las más de 30.000 hectáreas registradas en 2022.

El funcionario destacó el trabajo coordinado entre las instituciones para combatir estos siniestros, aunque advirtió que la atención puede complicarse cuando se producen varias emergencias al mismo tiempo o no se cuenta con suficiente personal.

Como ejemplo, señaló que la semana pasada se registraron cerca de 14 incendios forestales en la región, los cuales fueron extinguidos.

Cinco fallecidos por incendios forestales

Ocsso también lamentó que los incendios forestales hayan causado cinco muertes en Cusco en lo que va del año. Entre las víctimas se encuentran tres adultos mayores y dos hermanos, una niña de 11 años y un adolescente de 18 años.

Ante esta situación, el Gobierno Regional coordina acciones con el programa Pensión 65 y la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social para reforzar la prevención, especialmente entre los adultos mayores, y evitar que más personas pierdan la vida al intentar controlar las quemas.