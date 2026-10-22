La emergencia se registró en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka. (Foto: Sernarp)
La emergencia se registró en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka. (Foto: Sernarp)
Por

Tras 19 días de intensa lucha contra el fuego en una zona de difícil intervención de la selva central, combatientes forestales, bomberos, efectivos del Ejército y pobladores de comunidades nativas lograron extinguir el incendio forestal que afectó los anexos Tincareni y Tsyapo de la comunidad nativa de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?