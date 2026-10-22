Tras 19 días de intensa lucha contra el fuego en una zona de difícil intervención de la selva central, combatientes forestales, bomberos, efectivos del Ejército y pobladores de comunidades nativas lograron extinguir el incendio forestal que afectó los anexos Tincareni y Tsyapo de la comunidad nativa de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín.
Tras 19 días de intensa lucha contra el fuego en una zona de difícil intervención de la selva central, combatientes forestales, bomberos, efectivos del Ejército y pobladores de comunidades nativas lograron extinguir el incendio forestal que afectó los anexos Tincareni y Tsyapo de la comunidad nativa de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín.
El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), destacó que los combatientes forestales participaron durante casi tres semanas en las labores de control y extinción del fuego, junto con el Cuerpo General de Bomberos, el Ejército y pobladores indígenas.
La emergencia se registró en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, un territorio de gran importancia para la conservación de la biodiversidad amazónica y los recursos naturales de los que dependen las comunidades locales.
Las labores exigieron una intervención sostenida y articulada para contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores. Las condiciones climáticas favorables también contribuyeron a lograr la extinción del incendio.
Aunque el incendio fue extinguido, las acciones en campo continúan. Combatientes forestales del Bosque de Protección Pui Pui, la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi realizan labores de monitoreo y verificación de los focos de calor, con el objetivo de confirmar su liquidación y prevenir posibles reactivaciones.
Esta intervención pone de relieve la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades indígenas frente a emergencias que amenazan los ecosistemas amazónicos y los recursos naturales que sustentan a las poblaciones locales.
Así, la extinción del incendio representa un importante resultado del esfuerzo colectivo por proteger los bosques, la biodiversidad y el bienestar de las familias de la selva central.
Un toro escapó de un mercado y corrió por la Antigua carretera Panamericana Sur, en Lurín, provocando momentos de pánico entre comerciantes, pasajeros y transeúntes. El animal fue controlado y regresó con su dueño sin que se reportaran personas heridas.