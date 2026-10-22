Tras 19 días de intensa lucha contra el fuego en una zona de difícil intervención de la selva central, combatientes forestales, bomberos, efectivos del Ejército y pobladores de comunidades nativas lograron extinguir el incendio forestal que afectó los anexos Tincareni y Tsyapo de la comunidad nativa de Cutivireni, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, región Junín.

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), destacó que los combatientes forestales participaron durante casi tres semanas en las labores de control y extinción del fuego, junto con el Cuerpo General de Bomberos, el Ejército y pobladores indígenas.

La emergencia se registró en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Asháninka, un territorio de gran importancia para la conservación de la biodiversidad amazónica y los recursos naturales de los que dependen las comunidades locales.

Las labores exigieron una intervención sostenida y articulada para contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores. Las condiciones climáticas favorables también contribuyeron a lograr la extinción del incendio.

Aunque el incendio fue extinguido, las acciones en campo continúan. Combatientes forestales del Bosque de Protección Pui Pui, la Reserva Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi realizan labores de monitoreo y verificación de los focos de calor, con el objetivo de confirmar su liquidación y prevenir posibles reactivaciones.

Esta intervención pone de relieve la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las comunidades indígenas frente a emergencias que amenazan los ecosistemas amazónicos y los recursos naturales que sustentan a las poblaciones locales.

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Así, la extinción del incendio representa un importante resultado del esfuerzo colectivo por proteger los bosques, la biodiversidad y el bienestar de las familias de la selva central.

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