Hay dos incendios todavía sin controlar en diversas zonas de Áncash. (Foto: COEN)
Hay dos incendios todavía sin controlar en diversas zonas de Áncash. (Foto: COEN)
Por Redacción EC

La región de Áncash registra 224 incendios forestales entre el 1 de enero y el 20 de octubre de este año. La cifra representa un incremento del 24.4% en comparación con los 180 siniestros reportados en todo el 2025.

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