La región de Áncash registra 224 incendios forestales entre el 1 de enero y el 20 de octubre de este año. La cifra representa un incremento del 24.4% en comparación con los 180 siniestros reportados en todo el 2025.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) reportó un aumento crítico de emergencias durante los últimos tres meses. Septiembre concentró la mayor cantidad de eventos con 65 casos, mientras agosto sumó 63 y octubre acumuló 54 emergencias.

El fuego destruyó más de 5,401 hectáreas de cobertura natural y diez hectáreas de bosques en diversas provincias. Las llamas también provocaron la pérdida de 45 hectáreas de cultivos y daños en la infraestructura de riego.

Dos incendios forestales permanecen activos en las provincias de Sihuas y Huaylas. El siniestro de mayor extensión se ubica en el distrito de Pueblo Libre, donde las llamas consumieron 150 hectáreas de vegetación.

Piden investigar origen de los incendios en Áncash

Las labores de extinción en la provincia de Huaylas afrontan severas dificultades por las condiciones agrestes del terreno. La presencia de rocas y las fuertes pendientes limitan el acceso de las brigadas y aumentan el riesgo del personal.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional, Rafael Macedo Menacho, solicitó la intervención del Ministerio Público. El funcionario exigió la identificación y sanción de los responsables de las quemas no autorizadas.

Las autoridades regionales mostraron preocupación por la amenaza del fuego sobre el Parque Nacional Huascarán y la Cordillera Blanca. Estos eventos dañan ecosistemas frágiles, perjudican la actividad turística y ponen en peligro la seguridad de los pobladores.

El COER exhortó a la población a evitar la quema de residuos agrícolas en los campos de cultivo. La entidad pidió a los gobiernos locales articular esfuerzos inmediatos para controlar los focos de calor en zonas inaccesibles.