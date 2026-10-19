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Resumen

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WHATSAPP | Truco para evitar que te estén hackeando a cada rato en WhatsApp. Sigue los pasos. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)
WHATSAPP | Truco para evitar que te estén hackeando a cada rato en WhatsApp. Sigue los pasos. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)
Por Diego Aquino Pedraza

La pérdida de acceso a una cuenta de WhatsApp puede convertirse en el inicio de una estafa contra familiares, amigos y compañeros de trabajo. Una vez que consiguen el control del perfil, los delincuentes pueden suplantar la identidad del titular y utilizar sus conversaciones y contactos para solicitar transferencias de dinero.

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