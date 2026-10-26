Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 26 de octubre

Sinuano Día: 2503-5

Sinuano Noche: Pendiente

Últimos resultados del Sinuano Día y Noche | Foto: difusión

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 25 de octubre

Sinuano Día: 6918-4

Sinuano Noche: 3133-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 24 de octubre

Sinuano Día: 2735-1

Sinuano Noche: 9509-4

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 23 de octubre

Sinuano Día: 1573-8

Sinuano Noche: 9565-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 22 de octubre

Sinuano Día: 5451-5

Sinuano Noche: 0238-6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 21 de octubre

Sinuano Día: 4625-9

Sinuano Noche: 8995-6

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 20 de octubre

Sinuano Día: 5388-6

Sinuano Noche: 3247-8

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 19 de octubre