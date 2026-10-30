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Resumen

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El país tiene varios penales que se encuentran hacinados. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
El país tiene varios penales que se encuentran hacinados. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
/ Joel Alonzo
Por Carlos Gonzales

Una explicación al hecho de que sujetos acusados de extorsión, tenencia ilegal de armas, narcotráfico y violencia sexual regresen de forma rápida a las calles tras ser capturados está en que no son sentenciados de manera rápida por las autoridades judiciales, pese a que se trata de delitos graves y de gran impacto en la sociedad.

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