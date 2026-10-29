Como parte de las medidas destinadas a reforzar el control interno y frenar la criminalidad desde las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó operativos simultáneos en cinco establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Como parte de las medidas destinadas a reforzar el control interno y frenar la criminalidad desde las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó operativos simultáneos en cinco establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Entre los operativos ejecutados destacan los realizados en los penales Ancón I y Miguel Castro Castro, donde, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, se intervinieron el pabellón 4 y el pabellón 1, respectivamente.
Durante las requisas, el personal penitenciario y policial realizó revisiones corporales a los internos y registros en celdas, patios, pasadizos, servicios higiénicos y otros ambientes, con la finalidad de identificar y retirar objetos prohibidos que pongan en riesgo la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
Decomiso de equipos y sustancias ilícitas
Como resultado de estas intervenciones, se decomisaron 11 teléfonos celulares, 4 placas de equipos electrónicos, un plato satelital con cable de instalación, un arma punzocortante, 7 cargadores de celulares, 3 audífonos con cable, 2 cubos de cargadores, un envoltorio con presunta sustancia ilícita, cigarros y otros artículos prohibidos.
Durante las requisas, el personal especializado realizó revisiones corporales a la población penitenciaria, así como registros minuciosos en celdas, patios, pasadizos, servicios higiénicos y otros ambientes para neutralizar cualquier amenaza a la seguridad.
Estas acciones forman parte del trabajo del Comando Unificado y del fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia penitenciaria.
El INPE señaló que continuará intensificando los operativos inopinados, las requisas y las acciones de inteligencia en los establecimientos penitenciarios del país, en coordinación con las instituciones competentes, a fin de garantizar el orden interno, fortalecer el principio de autoridad y contribuir a la lucha contra la inseguridad ciudadana.
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