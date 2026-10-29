INPE ejecuta operativos simultáneos en penales declarados en emergencia. (Foto: INPE)
INPE ejecuta operativos simultáneos en penales declarados en emergencia. (Foto: INPE)
Por Redacción EC

Como parte de las medidas destinadas a reforzar el control interno y frenar la criminalidad desde las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó operativos simultáneos en cinco establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?