Unidad de Investigación.

Un lucrativo y clandestino negocio operaba a sus anchas bajo las narices del sistema penitenciario. La organización criminal ‘La Confederación’ convirtió el pabellón 1 del penal Ancón l en un centro de operaciones equipado con routers de internet y teléfonos celulares que se alquilaban a los internos bajo la modalidad de ‘locutorio’.

El esquema criminal era dirigido por Wilfredo Anthony Montalvo Malqui, alias ‘Lápiz’, excabecilla de la temida organización criminal ‘Los malditos de Huáscar’. Estos se dedicaban al sicariato, la extorsión y el asalto a mano armada. El hombre a cargo recientemente fue trasladado al penal de Cochamarca, en Cerro de Pasco.

Resolución fiscal que detalla la estructura de la red criminal y el rol de su cabecilla, alias 'Lápiz'. Foto: MP

Según consta en la resolución judicial a la que tuvo acceso El Comercio, tras el traslado de alias ‘Lápiz’, la conducción del pabellón 1 quedó a cargo del delincuente conocido con el alias de ‘Canco’, quien manejaba la extorsión, venta de drogas y el alquiler de equipos. El documento fiscal detalla que su red de mandos y financistas estaba integrada por lugartenientes como Jimmy Larry Bazán Valderrama alias ‘Chato Bazán’, cabecilla de la organización criminal trujillana ‘Los Compadres’ y el autor intelectual del ataque a una sede del Ministerio Público en enero del año pasado. Como segundo al mando estaba Christian Ponce Aranda, alias ' Muerto’, integrante de la banda de asaltantes ‘Los Prófugos del 18’, quien, además, era ‘el facilitador de las cuentas ilícitas’.

El trabajo de inteligencia de la División de Investigación de Delitos Transnacionales con apoyo de la agencia federal estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) permitió mapear que los teléfonos celulares utilizados y la señal activa de internet para las extorsiones eran ocultados estratégicamente en los techos de los servicios higiénicos para burlar las requisas.

Material incautado: teléfonos celulares, chips y objetos hallado durante la intervención de la Fiscalía y Policía en el penal. Foto: PNP

La investigación también permitió descubrir que en la celda 220 había una ‘cocina’ destinada a la preparación de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína que era comercializada en todo el centro penitenciario.

Poder criminal

La policía identificó que esta práctica no se limitaba al pabellón 1. Ranqueados delincuentes de otros sectores también habrían recibido de manos de alias ‘Lápiz’ los routers de internet y los equipos para operar.

Extracto e la resolución fiscal que detalla el uso de routers de internet y la lista de investigados vinculados a la organización criminal. Foto: MP

Según el documento fiscal, la investigación reveló que en el pabellón 2, el control lo asumió Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘Yojairo’ expolicía y brazo derecho de Erick Moreno Hernández alias ‘El Monstruo’ cabecilla de la banda de extorsionadores ‘Los Injertos del Norte’. En el pabellón 8, el mando estaría bajo el alias ‘Antony’, vinculado a ‘Barrio King’, junto a su lugarteniente ‘Dealan’, del Callao.

En ese mismo sector, el prontuariado Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’ cabecilla de la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’ dedicado a las extorsiones de transportistas, grupos musicales en Lima Norte concretó un pacto directo con la red.

Con estos elementos, la investigación determinó que ‘La Confederación’ operaba de manera sostenida desde el 2025 en Ancón I, manteniendo vínculos con cómplices de organizaciones criminales dedicadas principalmente a la extorsión y el sicariato.

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