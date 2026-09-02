Durante muchos años la Policía Nacional del Perú solo tenía en su poder imágenes de Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido con el alias de ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de la temida banda ‘Los Pulpos’, participando en una fiesta familiar y cuando fue capturado durante sus inicios en las actividades delictivas, sin embargo, el panorama cambió a inicios de año.

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Jhonsson Smit Cruz Torres, el líder sanguinario de Los Pulpos. Fingió su propia muerte para burlar a la justicia. (Foto: Difusión) / SYSTEM

En enero último, la Policía de Bolivia allanó una vivienda de La Paz en la que se escondía ‘Jhonsson Pulpo’, quien logró escapar minutos antes de la incursión de los agentes policiales. En el lugar se detuvo a su pareja y madre de uno de sus hijos, Keysi Salvatierra Vigo. A ella se le encontró un documento de identidad falso con el nombre de un supuesto ciudadano boliviano Santiago Saavedra Quispe, el cual era usado por Cruz Torres para evadir los controles de las autoridades de dicho país.

Esa pieza fue fundamental para la Policía peruana y boliviana porque permitía conocer después de años el nuevo rostro del cabecilla de ‘Los Pulpos’. La fotografía del documento de identidad falso mostraba que ‘Jhonsson Pulpo’ se había sometido a diversas operaciones para tratar de modificar su fisonomía.

El documento falso que usaba 'Jhonsson Pulpo' en Bolivia hasta enero pasado.

La Policía boliviana estableció que el delincuente se operó las orejas, pómulos y cejas. Las autoridades peruanas han establecido que se realizó intervenciones quirúrgicas en la nariz para corregir la desviación que tenía en el tabique y levantar la punta a fin de reperfilarla.

A ‘Jhonsson Pulpo’ no le habría bastado esas operaciones y optó por retocarse el mentón, las mejillas y los párpados a fin de aparentar una menor de edad. Incluso, bajó de peso y se ensortijó el cabello. Su nueva apariencia fue confirmada con las imágenes de las cámaras de seguridad del inmueble donde residía.

Consciente de que la Policía de dos países le pisaban los talones, el delincuente se lació el cabello y bajó más kilos de peso. Sin embargo, no pudo evadir el cerco de las autoridades.

Fuentes de la Policía Nacional del Perú indicaron a El Comercio que Cruz Torres se sometió a las operaciones en Chile y Bolivia, países en los que se encondió tras ser incluido en el Programa de Recompensas de la Policía, pues se ofrecía 500 mil soles por información sobre su paradero.

Danny Humpire, perito forense, remarcó que muchos delincuentes tratan de cambiar su apariencia con diversas operaciones estéticas, pero un elemento que permite la identificación de cualquier sujeto es el pabellón auricular, ya que cualquier modificación de ese sello implicaría el corte de la oreja.

“Hemos determinado que el pabellón auricular es único, no es variable, es inmutable. Se tendría que cortar todo el pabellón para no identificarlo”, afirmó.

El especialista recordó que un caso parecido al de Jhonsson Smit Cruz Torres fue el del delincuente Bhel Boy Arvín Santillán Ríos, alias ‘Servando’, quien fue operado en Argentina, pero fue reconocido mediante la somatología y la identificación facial de parte de las autoridades peruanas.

Así cayó

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo 661, en la ciudad de La Paz, una zona caracterizada por la presencia de edificios y establecimientos comerciales. Según información a la que pudo acceder este Diario, sobre Cruz Torres pesaba una orden de captura internacional por los delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

En la intervención participaron agentes de la División de Ciberdelincuencia de la Policía de Bolivia, así como personal de la DEA en el Perú, de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el equipo del FBI que opera en Lima.

Su prontuario criminal

En la actual estructura de esta organización sobresale un nombre: Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, sindicado por la Policía como su actual cabecilla. El hasta hace unos días prófugo de la justicia y considerado uno de los criminales más buscados del país, sobre él pesa una condena de cadena perpetua por homicidio y las autoridades le atribuyen más de un centenar de crímenes.

Su historia dentro de Los Pulpos comenzó temprano. A los 17 años, Jhonsson Cruz Torres tomó las riendas de la organización criminal que había encabezado su padre, Jhon Cruz Arce, alias ‘John Pulpo’, luego de que este fuera encarcelado. Bajo el liderazgo del joven, la banda adquirió mayor protagonismo en el escenario criminal de La Libertad y extendió sus operaciones, principalmente mediante extorsiones y secuestros caracterizados por su violencia.

Con los años la organización criminal cambió de integrantes, estableció alianzas y dio paso a nuevas estructuras subordinadas. El general PNP Víctor Revoredo Farfán explicó anteriormente a El Comercio que alrededor de este círculo criminal surgieron grupos como ‘La Nueva Jauría’, integrada por los denominados ‘cachaquitos’, delincuentes de menor rango utilizados para ejecutar diferentes actividades ilícitas. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”