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Estas son los rostros de Jhonsson Pulpo a lo largo de los años
Estas son los rostros de Jhonsson Pulpo a lo largo de los años
Por Carlos Gonzales

Durante muchos años la Policía Nacional del Perú solo tenía en su poder imágenes de Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido con el alias de ‘Jhonsson Pulpo’ y cabecilla de la temida banda ‘Los Pulpos’, participando en una fiesta familiar y cuando fue capturado durante sus inicios en las actividades delictivas, sin embargo, el panorama cambió a inicios de año.

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