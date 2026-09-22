El cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, será recluido en la Base Naval del Callao luego de su llegada al Perú desde Bolivia. El traslado se produce después de que las autoridades confirmaran que el condenado a cadena perpetua sería internado en este recinto y no en un penal común.

La medida responde a las condiciones de seguridad que requiere el detenido, quien, además de la sentencia que ya pesa en su contra, afronta otros procesos e investigaciones judiciales.

¿Por qué ‘Jhonsson Pulpo’ fue llevado a la Base Naval?

El traslado está relacionado con las condiciones de seguridad que requiere el detenido debido a su perfil criminal y a los procesos judiciales que enfrenta.

Antes de su llegada, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, había informado que en la Base Naval existían dos celdas disponibles para recibir internos. También señaló que una tercera podría quedar disponible si otro recluso era trasladado al penal de Challapalca.

Con su internamiento, Cruz Torres queda bajo custodia en este establecimiento mientras continúan las actuaciones judiciales vinculadas con los casos que tiene pendientes.

‘Jhonsson Pulpo’ cumple una condena de cadena perpetua

El líder de Los Pulpos ya cuenta con una sentencia de cadena perpetua por robo agravado con subsecuente muerte, relacionada con un ataque ocurrido el 12 de marzo de 2020 en el mercado La Hermelinda, en Trujillo.

Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ y otros 12 investigados. (Foto: Andina)

La víctima fue una comerciante de 60 años, quien sufrió lesiones durante el asalto y posteriormente falleció.

A esta condena se suman otros procesos en los que Cruz Torres es investigado o procesado por delitos como homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado.

Las autoridades lo identifican como integrante de una generación del clan criminal Los Pulpos, organización vinculada a hechos delictivos registrados principalmente en Trujillo.

Fue capturado en Bolivia tras varios años de búsqueda

La captura de ‘Jhonsson Pulpo’ ocurrió en Bolivia, como resultado de un operativo que involucró a las policías de Perú, Bolivia y Chile, con apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

Su detención puso fin a varios años de búsqueda. Durante ese periodo, Cruz Torres habría utilizado identidades falsas y otras estrategias para evitar ser ubicado por las autoridades.

Incluso llegó a fingir su muerte en 2020 y, según la información difundida sobre su historial, habría recurrido a modificaciones en su apariencia para dificultar su identificación.

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