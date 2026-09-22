“Jhonsson Pulpo" será trasladado a un penal donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
“Jhonsson Pulpo" será trasladado a un penal donde cumplirá 36 meses de prisión preventiva. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Por Redacción EC

El cabecilla de Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, será recluido en la Base Naval del Callao luego de su llegada al Perú desde Bolivia. El traslado se produce después de que las autoridades confirmaran que el condenado a cadena perpetua sería internado en este recinto y no en un penal común.

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