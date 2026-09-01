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La Policía ofrece 500 mil soles de recompensa por información que conduzca a la captura de jhonsson Smit Cruz Torres, sindicado como el líder de Los Pulpos.
La Policía ofrece 500 mil soles de recompensa por información que conduzca a la captura de jhonsson Smit Cruz Torres, sindicado como el líder de Los Pulpos.
Por Abby Ardiles

La tarde de este lunes, el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado durante la madrugada del domingo en Trujillo, fue liberado cerca de su vivienda, según información a la que pudo acceder El Comercio. De manera preliminar, se conoció que su familia habría pagado una suma de dinero para conseguir su liberación. Sin embargo, las circunstancias y condiciones en las que esta se produjo todavía son materia de investigación.

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