La tarde de este lunes, el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado durante la madrugada del domingo en Trujillo, fue liberado cerca de su vivienda, según información a la que pudo acceder El Comercio. De manera preliminar, se conoció que su familia habría pagado una suma de dinero para conseguir su liberación. Sin embargo, las circunstancias y condiciones en las que esta se produjo todavía son materia de investigación.

Horas antes, durante la mañana, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó sobre la captura de presuntos implicados en el ataque y señaló que se vienen realizando las diligencias necesarias para esclarecer el crimen. El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió durante una incursión armada que dejó cuatro personas asesinadas y que ha vuelto a poner bajo la lupa las actividades de organizaciones criminales que operan en Trujillo.

El secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que viajaban en el mismo vehículo vuelven a poner bajo la lupa de la Policía Nacional del Perú (PNP) las actividades criminales vinculadas a Los Pulpos, organización que desde hace décadas ha sembrado temor en Trujillo y otras zonas del norte del país mediante extorsiones, secuestros, sicariato y, más recientemente, actividades relacionadas con la minería ilegal.

En la actual estructura de esta organización sobresale un nombre: Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, sindicado por la Policía como su actual cabecilla. Prófugo de la justicia y considerado uno de los criminales más buscados del país, sobre él pesa una condena de cadena perpetua por homicidio y las autoridades le atribuyen más de un centenar de crímenes.

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’. / SYSTEM

Su historia dentro de Los Pulpos comenzó temprano. A los 17 años, Jhonsson Cruz Torres tomó las riendas de la organización criminal que había encabezado su padre, Jhon Cruz Arce, alias ‘John Pulpo’, luego de que este fuera encarcelado. Bajo el liderazgo del joven, la banda adquirió mayor protagonismo en el escenario criminal de La Libertad y extendió sus operaciones, principalmente mediante extorsiones y secuestros caracterizados por su violencia.

Una organización que pasó de padre a hijo

Antes de que Jhonsson asumiera el mando, su padre y sus tíos ya habían marcado una etapa de la criminalidad trujillana. Jhon Cruz Arce, junto con sus hermanos Miller y Milton Cruz Arce, fueron vinculados a una estructura que durante años buscó imponer su dominio mediante extorsiones y homicidios.

La organización tampoco permaneció estática. Con los años cambió de integrantes, estableció alianzas y dio paso a nuevas estructuras subordinadas. El general PNP Víctor Revoredo Farfán explicó anteriormente a El Comercio que alrededor de este círculo criminal surgieron grupos como ‘La Nueva Jauría’, integrada por los denominados ‘cachaquitos’, delincuentes de menor rango utilizados para ejecutar diferentes actividades ilícitas.

“Este círculo criminal ha conformado a La Nueva Jauría, que ustedes conocen como sus ‘cachaquitos’. La lidera Jhonsson Cruz y sus hermanos”, explicó Revoredo.

Según el oficial, la evolución de Los Pulpos también estuvo marcada por su capacidad para desplazarse hacia otros negocios ilícitos y establecer alianzas de acuerdo con sus intereses. La organización pasó de imponer cupos en el transporte público del norte del país a vincularse con delitos relacionados con el tráfico de terrenos y la minería ilegal.

Organizaciones criminales exponen sus acciones y brindan servicios a través de redes sociales.

“Ellos iniciaron colocando stickers de pulpos en el transporte público norteño, cobrando cupos. Luego salta este grupo criminal y aparece Jhonsson Cruz Torres”, señaló.

Fue durante esa transición que Jhonsson comenzó a construir su propia estructura. De acuerdo con Revoredo, el cabecilla estableció vínculos con personas que conoció durante su paso por centros juveniles de Trujillo y posteriormente reclutó a delincuentes de menor rango que fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad.

“Conforme a sus intereses criminales han reclutado a sus ‘cachaquitos’ y luego se han desplazado a diferentes puntos de la ciudad”, sostuvo el general.

Alianzas para extender su dominio

La historia de Los Pulpos está marcada, además, por sucesivas alianzas entre organizaciones que operaban en diferentes zonas de Trujillo. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, en un primer momento se produjo una alianza entre grupos vinculados a Los Ochenta y La Esperanza. Posteriormente, la articulación con estructuras de El Porvenir terminó dando forma a Los Pulpos.

Con los años aparecieron La Jauría y posteriormente La Nueva Jauría, estructuras que habrían permitido ampliar el radio de acción de la organización y mantener presencia en diferentes actividades criminales.

“Ellos se van aliando buscando su expansión, por eso se habla de supremacía criminal y hegemonía. ‘Si no nos cumples, te mato’, reaccionan”, explicó Revoredo.

El oficial sostuvo también que familiares de Jhonsson tuvieron un papel importante en su formación dentro del mundo criminal. Entre ellos mencionó a uno de sus tíos, a quien describió como su “principal entrenador criminal”.

Durante los años en los que Jhon Cruz Arce permaneció encarcelado, la Policía detectó además acciones de integrantes de Los Pulpos destinadas a conseguir su traslado desde el penal de Challapalca hacia Trujillo. Según Revoredo, detrás de esta intención estuvo parte de la escalada de secuestros atribuida a la organización.

“Las fuerzas de Los Pulpos, los ‘cachaquitos’, han estado desesperados para lograr una movilidad de John Pulpo desde Challapalca a Trujillo. Es por ello la desesperación en los secuestros y la incidencia”, declaró.

El padre de ‘Jhonsson Pulpo’ volvió a las calles

Jhon Cruz Arce, sindicado durante años como cabecilla de Los Pulpos y padre de Jhonsson, recuperó su libertad el 15 de julio de 2025 tras permanecer 17 años en prisión. Su salida se produjo luego de que el Poder Judicial de Tacna revocara una resolución de primera instancia, emitida en mayo, que había rechazado un hábeas corpus presentado por su defensa.

Cruz Arce cumplía desde 2008 una condena de 25 años por el asesinato de su expareja y de un hombre en Trujillo. Sin embargo, accedió a beneficios penitenciarios que permitieron reducir el tiempo efectivo de permanencia en prisión.

El beneficio aplicado consideró dos días de trabajo y estudio por uno de carcelería, en lugar de los seis días de trabajo y estudio por uno de reclusión que le habrían correspondido bajo un régimen especial.

Para entonces, sin embargo, la conducción de Los Pulpos ya había pasado a una nueva generación. Jhonsson Cruz Torres era señalado por las autoridades como el heredero de la estructura criminal levantada por su familia y como el hombre que había llevado a la organización hacia una nueva etapa.

Medio millón de soles por su paradero

Actualmente, Jhonsson Smit Cruz Torres permanece prófugo de la justicia. El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece S/500 mil a cambio de información que permita dar con su paradero, mientras las autoridades manejan la hipótesis de que permanece en la clandestinidad fuera del Perú.

La búsqueda del cabecilla también ha llevado a las autoridades peruanas a coordinar operaciones con policías de otros países de la región. Una de ellas permitió, en enero de este año, la captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, pareja de Jhonsson Cruz Torres.

La Policía ofrece 500 mil soles de recompensa por información que conduzca a la captura de jhonsson Smit Cruz Torres, sindicado como el líder de Los Pulpos.

La intervención se realizó mediante un trabajo conjunto de la PNP, la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) de la Dirincri, la Policía de Bolivia y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Salvatierra Vigo fue ubicada en un departamento en La Paz, Bolivia, donde, según informó la Policía, permanecía oculta de las autoridades.

Sobre ella pesaba una orden de captura por el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora del distrito de El Porvenir, en Trujillo. Por su liberación, los delincuentes exigieron US$300 mil. La víctima permaneció 15 días en cautiverio antes de ser liberada.

Mientras diferentes integrantes de su entorno han sido capturados y su padre volvió a las calles tras 17 años en prisión, Jhonsson Cruz Torres continúa fuera del alcance de las autoridades. Su nombre vuelve ahora al centro de las investigaciones en Trujillo, donde la Policía intenta establecer responsabilidades detrás de una nueva jornada de violencia: cuatro personas asesinadas y un empresario minero secuestrado durante la madrugada.