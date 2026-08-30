Las cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque registrado en la avenida Húsares de Junín. Foto: chiclayohonesto/ Instagram
Las cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque registrado en la avenida Húsares de Junín. Foto: chiclayohonesto/ Instagram
Por Redacción EC

Cuatro personas fueron asesinadas durante la madrugada de este domingo en medio del secuestro de un empresario minero en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad. El ataque ocurrió alrededor de las 3 a.m., cuando sujetos armados interceptaron la camioneta blanca en la que se desplazaban las víctimas y abrieron fuego contra sus ocupantes.

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