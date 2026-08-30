Cuatro personas fueron asesinadas durante la madrugada de este domingo en medio del secuestro de un empresario minero en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad. El ataque ocurrió alrededor de las 3 a.m., cuando sujetos armados interceptaron la camioneta blanca en la que se desplazaban las víctimas y abrieron fuego contra sus ocupantes.

El principal objetivo de los atacantes habría sido el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien fue secuestrado durante la incursión y cuyo paradero es desconocido. La Policía Nacional ha desplegado acciones para ubicarlo y determinar quiénes participaron en el crimen.

Foto: Wilson Fernández

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, los atacantes interceptaron el vehículo y posteriormente dispararon contra quienes se encontraban en su interior. Los testigos señalaron además que algunos de los sujetos llevaban prendas similares a las utilizadas por efectivos de la Policía Nacional, una circunstancia que forma parte de las investigaciones.

Las cuatro víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Según información difundida sobre el caso, estos dos últimos se desempeñaban como personal de resguardo del empresario.

General PNP advierte que usarán la fuerza contra responsables

Horas después del ataque, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, aseguró en declaraciones recogidas por El Comercio que la institución viene ejecutando acciones para localizar al empresario y capturar a los responsables del secuestro y de las cuatro muertes.

“Ningún delincuente le ha ganado al Estado. En el transcurso de las horas, los vamos a capturar y los vamos a abatir. Así como ellos han utilizado la fuerza, la Policía de igual manera usará la fuerza letal”, afirmó el jefe policial.

Espinoza indicó que los agentes vienen revisando cámaras de seguridad y reconstruyendo las secuencias de desplazamiento de los atacantes con el objetivo de determinar la ruta que siguieron antes y después de interceptar la camioneta.

Las pesquisas buscan establecer, además, cómo se ejecutó el ataque, cuántas personas participaron y si los responsables utilizaron efectivamente indumentaria similar a la policial para concretar el secuestro.

Policía promete capturar a responsables del ataque que dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado. Foto: Captura de video/Noticias Trujillo/Instagram

Policía indaga posible participación de organizaciones criminales

Como parte de las primeras hipótesis, El Comercio conoció que la Policía analiza una eventual participación de integrantes de las organizaciones criminales conocidas como “Los Pulpos” o “La Jauría”, según informó el jefe de la Región Policial La Libertad. Esta línea se encuentra todavía bajo investigación y no implica que se haya establecido la responsabilidad de alguna de estas organizaciones.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las diligencias para reconstruir la secuencia completa del ataque, identificar y ubicar a sus autores y determinar el paradero de Lara Tantaquilla.

Alto grado de planificación

Robert Maraví, ex oficial de la PNP, señaló que la eventual participación de “Los Pulpos” en el secuestro del empresario minero debe analizarse a partir de la capacidad que esta organización ha desarrollado durante años en Trujillo para ejecutar delitos complejos, principalmente extorsiones, secuestros y acciones de sicariato.

“Los Pulpos no son una banda que aparece recientemente. Estamos hablando de una organización con varias décadas de presencia en La Libertad, que ha logrado mantenerse pese a las capturas de algunos de sus integrantes y cabecillas. Una de sus características ha sido precisamente su capacidad para reorganizarse y continuar operando mediante distintos brazos o células”, podría explicar el especialista.

El experto también podría advertir que las características del secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla revelan un nivel importante de planificación. Los delincuentes habrían seguido previamente al empresario, simularon una intervención policial y utilizaron prendas similares a las de una unidad especializada de la PNP para interceptar el vehículo.

Vínculo con actividad minera

Roberto Vargas, especialista en crimen organizado, indicó que “el vínculo de la víctima con la actividad minera es un elemento que debe analizarse con especial atención. Las organizaciones criminales buscan víctimas sobre las que presumen una alta capacidad económica o acceso rápido a recursos. En determinadas zonas del norte del país, la minería y las actividades vinculadas a su cadena productiva pueden convertirse en un indicador utilizado por los delincuentes para seleccionar potenciales objetivos de secuestro o extorsión”.

El especialista advirtió, además, que no necesariamente se requiere que la víctima sea propietaria de una gran empresa minera. “La criminalidad puede poner la mira también en contratistas, proveedores, transportistas, propietarios de maquinaria o empresarios relacionados con la cadena minera. Lo que interesa al delincuente es la percepción de que existe capacidad de pago”.

Otro aspecto que debería determinar la investigación es cuánto conocían los secuestradores sobre las actividades y desplazamientos del empresario. “Si se comprueba que hubo seguimiento previo, habría que establecer de dónde salió la información. Saber qué vehículo utiliza una persona, cuáles son sus horarios, con quién se desplaza o qué rutas frecuenta puede indicar que existió una fase previa de inteligencia criminal”.

Para el experto, esta situación también obliga a observar el problema más allá del caso concreto. “Si empiezan a repetirse secuestros o extorsiones dirigidos específicamente contra empresarios vinculados a determinadas actividades económicas, ya no estaríamos hablando únicamente de hechos aislados. Podríamos estar frente a organizaciones que están identificando sectores económicos y perfiles de víctimas de manera sistemática”.

Las cuatro personas que perdieron la vida durante el ataque registrado en la avenida Húsares de Junín. Foto: chiclayohonesto/ Instagram

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