Horóscopo de HOY, domingo 6 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la relación podría sufrir desencuentros o malentendidos. Lo revertirá con la sinceridad. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: encuentro incómodo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: ideal para las nuevas relaciones o alcanzar la armonía en parejas sólidas; dulces vivencias. Salud: vencerá los altibajos. Sorpresa: mensaje incomprensible.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: las muestras de afecto aumentarán y consolidan una relación que ha sufrido altibajos. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: golpe a la rutina.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: la privacidad de la pareja necesitará ser protegida ante terceros que crean confusión. Salud: un estudio dará tranquilidad. Sorpresa: regalo costoso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: crecerá la armonía en la pareja, se renovará la calidez y los conflictos llegarán a su fin. Salud: mejora la dieta y descansa mejor. Sorpresa: invitación rechazada.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: no será bien visto juzgar sin pensar, lo positivo será dialogar y alcanzar la armonía. Salud: sentirá agradable vitalidad. Sorpresa: alguien callará todas las voces.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: su intención será bien interpretada y las cosas se acelerarán; habrá encuentro romántico. Salud: caminar será agradable. Sorpresa: desafío superado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: el bienestar en la pareja será alcanzado por iniciativas positivas y entusiasmo. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: emotivo hallazgo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: resolverá un persistente conflicto de la pareja y preservará la calidez. Salud: se cuidará de los excesos. Sorpresa: respuesta insólita.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: los sentimientos fluirán y el encanto mutuo crecerá en el sólido romance. Salud: alimentos sanos lo mejorarán. Sorpresa: secreto revelado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: su encanto no será pasado por alto y un romance podría iniciar con quien más desea. Salud: un control será oportuno. Sorpresa: datos valiosos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: una preferencia se tomará como un capricho y amenaza con perjudicar la relación; atención. Salud: dolor de hombros cederá. Sorpresa: viaje soñado.

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