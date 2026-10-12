Horóscopo de HOY, lunes 12 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: cundirá el desconcierto en el entorno pero tendrá mano firme para avanzar. Amor: con una cadena de sucesos casuales, conocerá a una persona que le impactará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer avanzar un proyecto demorado por su entorno. Amor: se avecinan momentos que disiparán lo confuso de la relación y traerán calidez.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un colega vendrá en su ayuda para empezar un proyecto audaz pero posible. Amor: en la pareja, un tema conflictivo se convertirá en amenaza para la armonía.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: sorprenderá con su capacidad persuasiva para convencer a los que no cooperan. Amor: percibirá el interés que muestra la persona más inesperada; posible romance.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para no arriesgar su esfuerzo ni escuchar propuestas algo audaces. Amor: un amable encuentro facilitará que surja el encanto mutuo y una relación.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una circunstancia creará entusiasmo por nuevos proyectos o negocios. Amor: su iniciativa encenderá la calidez que ha decaído en la relación; dulce vivencia.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la obstinación no será la actitud que se necesita ante una dificultad imprevista. Amor: agradables momentos en un encuentro derivarán en un muy esperado romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: ciertos gastos le harán perder la paciencia y querrá ser drástico. Amor: una circunstancia fortuita le permitirá conocer a alguien con un gran encanto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: cierta exigencia afectará un proyecto; será hora de discutir. Amor: la predisposición a sentirse bien en cada encuentro sucederá si supera temores.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un proyecto será exitoso si ignora críticas o malos comentarios. Amor: alguien se acercará en el ámbito más inesperado y resultará en un romance.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: las búsquedas laborales serán favorables así como nuevos negocios. Amor: impedirá que gente entrometida afecte la vida de relación y así recuperará la paz.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: a su alrededor poca gente trabaja bien; aceptará los errores propios. Amor: momento para los que buscan nueva pareja o para avanzar con una reconciliación.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA.
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