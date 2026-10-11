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En el decreto supremo N.°011-2026-MTC se establecen nuevos márgenes de tolerancia para el control de velocidad.
En el decreto supremo N.°011-2026-MTC se establecen nuevos márgenes de tolerancia para el control de velocidad.
/ Angel Ramon
Por Carlos Gonzales

Diversas normas emitidas meses atrás por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entran en vigencia en octubre. Una de ellas es el decreto supremo N.°011-2026-MTC, el cual establece dos nuevas infracciones en el Reglamento Nacional de Tránsito consideradas “muy graves”, la M49 y M50, para los que no respeten la altura máxima de los puentes e impacten contra las estructuras. Esto en el contexto de los constantes accidentes en el puente ubicado entre las avenidas Brasil y La Marina, el puente Balta (Vía de Evitamiento) y el puente de Bajada de Baños (Costa Verde).

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