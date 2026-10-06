Penales Miguel Castro Castro y Ancón 1 refuerzan controles de ingreso con verificación de identidad en línea. (Foto: INPE)
Penales Miguel Castro Castro y Ancón 1 refuerzan controles de ingreso con verificación de identidad en línea. (Foto: INPE)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) implementó un nuevo sistema de verificación de identidad en los establecimientos penitenciarios Miguel Castro Castro y Ancón 1, que permite contrastar en línea los datos de las personas que solicitan ingresar con las bases del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Migraciones.

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