El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) implementó un nuevo sistema de verificación de identidad en los establecimientos penitenciarios Miguel Castro Castro y Ancón 1, que permite contrastar en línea los datos de las personas que solicitan ingresar con las bases del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Migraciones.

La herramienta forma parte de las medidas destinadas a fortalecer los controles de acceso en los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia. El mecanismo integra el Sistema Integral Penitenciario de Visitas (SIT-Visitas) con Reniec y permite validar, mediante la huella dactilar, que la identidad de la persona corresponda con el documento presentado.

INPE incorpora validación de huella dactilar para controlar el ingreso a establecimientos penitenciarios. (Foto: INPE)

Con esta conexión, el personal penitenciario puede detectar posibles casos de suplantación o usurpación de identidad y reforzar los filtros de seguridad durante el ingreso a los penales.

El procedimiento se aplica a visitantes de internos, abogados, agentes pastorales, voluntarios, personal de salud y demás usuarios autorizados. La validación biométrica se realiza por única vez y queda registrada en los sistemas del INPE, lo que permite agilizar posteriores ingresos sin reducir los controles de seguridad.

Sistema se implementó primero en Virgen de Fátima

La implementación de este mecanismo comenzó en el Establecimiento Penitenciario Virgen de Fátima y posteriormente se extendió a los penales del Callao, Huaral, Lurigancho y Mujeres Chorrillos.

Nuevo sistema del INPE permite verificar identidades en línea para prevenir suplantaciones en penales. (Foto: INPE)

La experiencia fue incorporada posteriormente en el penal Miguel Castro Castro, donde se reforzó con la articulación con Migraciones. Esta misma modalidad se aplica actualmente en el establecimiento penitenciario Ancón 1.

El INPE indicó que estas acciones forman parte de las medidas que viene intensificando en los establecimientos declarados en emergencia con el objetivo de fortalecer el control de accesos y reducir brechas de seguridad.

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Despliegue progresivo

En una siguiente etapa, el INPE priorizará la implementación del sistema en los demás establecimientos penitenciarios declarados en emergencia. El despliegue continuará de manera progresiva hasta alcanzar los 69 penales del país.

La medida incorpora la interoperabilidad con Reniec y Migraciones a los controles de ingreso penitenciario, mediante la verificación de los datos de identidad y la validación biométrica de las personas autorizadas para ingresar a los establecimientos.

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