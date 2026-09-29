El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designó a José Manuel Cabanillas Noriega como nuevo director del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, mediante la Resolución Presidencial N.° 636-2026-INPE/P. El funcionario asumirá el cargo en un contexto de emergencia en el establecimiento penitenciario.

Cabanillas Noriega cuenta con experiencia en gestión, tratamiento, asesoría jurídica y seguridad penitenciaria. Es egresado de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), donde también cursó estudios de doctorado. Además, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

Su formación incluye especializaciones en gestión pública, sistema penitenciario, derechos humanos, crimen organizado y administración pública. También ha publicado artículos de contenido jurídico en plataformas especializadas como LP Derecho.

En el INPE, se desempeñó como abogado en los establecimientos penitenciarios de Tumbes, Trujillo, Callao y Chiclayo. En el penal de Trujillo también ejerció como jefe del Órgano Técnico de Tratamiento y jefe del Área Legal.

Asimismo, estuvo a cargo de las Oficinas Regionales Oriente Pucallpa, Centro Huancayo, Norte Chiclayo y Lima, donde acumuló experiencia en la gestión y administración del sistema penitenciario.

De acuerdo con el INPE, entre las prioridades de la nueva gestión estará fortalecer el principio de autoridad, recuperar y consolidar el control interno y reforzar las acciones de seguridad. También se plantea enfrentar actividades ilícitas que puedan vulnerar el orden dentro del establecimiento.

La entidad señaló que la gestión buscará garantizar un penal seguro y ordenado, bajo la autoridad del Estado.

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