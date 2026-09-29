José Manuel Cabanillas asume la dirección del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones. (Foto: INPE)
José Manuel Cabanillas asume la dirección del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones. (Foto: INPE)
Por Redacción EC

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) designó a José Manuel Cabanillas Noriega como nuevo director del Establecimiento Penitenciario de Trujillo Varones, mediante la Resolución Presidencial N.° 636-2026-INPE/P. El funcionario asumirá el cargo en un contexto de emergencia en el establecimiento penitenciario.

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