La Iglesia Católica en el Perú presentó los principales avances y preparativos para la próxima visita apostólica del papa León XIV, prevista para noviembre y que contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

Los detalles fueron dados a conocer durante una conferencia de prensa que reunió a representantes de la Iglesia y del Gobierno peruano. El encuentro estuvo presidido por monseñor Carlos García, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana; monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú; y Carlos Espá, ministro de Relaciones Exteriores.

Papa León XIV visitará Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Cusco en noviembre. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Durante la conferencia se informó sobre los preparativos y avances relacionados con la visita, que contempla actividades religiosas y encuentros con la población en las cinco ciudades incluidas en el recorrido. Las coordinaciones también comprenden aspectos relacionados con la organización y seguridad de las actividades.

El canciller Carlos Espá destacó el mensaje que el pontífice llevará durante su permanencia en el país.

“Nos llena el corazón de inmensa alegría que, durante esta visita, el Santo Padre traerá un mensaje para todos los peruanos y como no, para el mundo. Un mensaje de paz, de reconciliación, de encuentro, de unión, de reconocimiento entre todos los peruanos, de amor sincero entre todos los peruanos” , señaló.

Espá agregó que corresponde a los sectores público y privado contribuir para que ese mensaje llegue a las personas que esperan la visita del pontífice.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores calificó la visita como un acontecimiento de relevancia para el país y recordó que el Perú ha recibido anteriormente al sumo pontífice en cuatro oportunidades.

“La dimensión histórica de esta visita es excepcional. Será un bálsamo para el Perú. Un bálsamo para todos católicos, cristianos, evangélicos, creyentes y no creyentes, será un bálsamo para todos. Es cierto, el Perú ha recibido al sumo pontífice en cuatro oportunidades, pero esta vez recibimos al papa peruano, ciudadano peruano por elección” , afirmó.

El canciller también indicó que las instituciones involucradas vienen coordinando los preparativos para la llegada de León XIV y destacó los esfuerzos realizados para organizar las actividades previstas en las diferentes ciudades.

“Ha sido muy grato y muy enriquecedor constatar que todos los involucrados vienen redoblando esfuerzos en los preparativos, redoblando esfuerzos, acercándonos, reconociéndonos, esforzándonos para asegurar que esta sea una visita que generaciones de peruanos tengan en sus recuerdos” , sostuvo.

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La presencia del pontífice en el Perú se desarrollará en medio de actividades religiosas y encuentros con la población, para los cuales las autoridades y representantes de la Iglesia vienen coordinando aspectos logísticos y de seguridad.

La Iglesia Católica señaló que la visita contempla la participación de miles de fieles en las distintas ciudades incluidas en el recorrido y se desarrollará bajo un espíritu de fe, esperanza y unidad.

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