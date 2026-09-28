Iglesia Católica detalla preparativos para visita del papa León XIV a cinco ciudades del Perú. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Iglesia Católica detalla preparativos para visita del papa León XIV a cinco ciudades del Perú. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

La Iglesia Católica en el Perú presentó los principales avances y preparativos para la próxima visita apostólica del papa León XIV, prevista para noviembre y que contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

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