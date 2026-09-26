ONPE culmina distribución de material electoral a las 94 ODPE de regiones del interior del país. Foto: ONPE
ONPE culmina distribución de material electoral a las 94 ODPE de regiones del interior del país. Foto: ONPE
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado 26 de setiembre la distribución del material electoral hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de las regiones del interior del país, como parte de los preparativos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

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