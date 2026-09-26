La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó este sábado 26 de setiembre la distribución del material electoral hacia las 94 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de las regiones del interior del país, como parte de los preparativos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el próximo 4 de octubre.

La Gerencia de Gestión Electoral (GGE) informó que la última oficina en recibir la carga electoral fue la ODPE Pomabamba, en Áncash. Con esta etapa culminada, las oficinas descentralizadas iniciarán el traslado de los materiales hacia sus respectivos locales de votación, de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú preparan material electoral. (ERNESTO BENAVIDES / AFP). / ERNESTO BENAVIDES

Este proceso se realizará con el resguardo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), además de un comisionado de la ONPE.

Material electoral fue trasladado con monitoreo satelital

La ONPE inició el envío del material hacia el interior del país el pasado 18 de setiembre.

Las unidades fueron monitoreadas mediante un sistema satelital desde su salida de la sede de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicada en Lurín, hasta su llegada a las respectivas ODPE.

Entre los materiales distribuidos se encuentran cédulas de sufragio, actas electorales, listas y relaciones de electores, lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huellas dactilares y manuales para miembros de mesa.

/ LUIS CENTURION

También fueron enviados sobres para la remisión de actas, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas y ánforas electorales, entre otros implementos necesarios para la jornada electoral.

La distribución incluyó además material de contingencia. Las cédulas destinadas a este fin son entregadas en paquetes de 50 unidades a los centros de acopio de los locales de votación.

Lima y Callao recibirán el material desde el 2 de octubre

La siguiente etapa corresponde a Lima Metropolitana y el Callao. La ONPE tiene previsto iniciar el viernes 2 de octubre, desde las 10:00 p. m., el traslado del material hacia 2.115 locales de votación mediante aproximadamente 250 unidades de transporte.

Los vehículos partirán desde la plataforma Lurín Live, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, y se dirigirán directamente hacia los locales de votación. Su recorrido estará monitoreado satelitalmente.

Para atender eventuales contingencias, se han previsto cuatro unidades adicionales, cada una con su respectivo conductor. En caso de que alguna sea utilizada, deberá ser reemplazada para mantener disponible la capacidad de respuesta.

Asimismo, para Lima y el Callao se distribuirán aproximadamente 6.000 plantillas Braille, destinadas a facilitar el sufragio de las personas con discapacidad visual. Cada local recibirá como mínimo dos plantillas, según la cantidad de centros de acopio que tenga asignados.