Ante la vulnerabilidad del distrito por fenómenos naturales, su plan incluye la construcción de muros de contención, la creación del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) y la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, además de un plan estructurado de zonas de refugio y brigadas de emergencia.
Ante la vulnerabilidad del distrito por fenómenos naturales, su plan incluye la construcción de muros de contención, la creación del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) y la implementación de un Sistema de Alerta Temprana, además de un plan estructurado de zonas de refugio y brigadas de emergencia.
Por Redacción EC

Judith Ramírez, candidata a la Alcaldía de Puente Piedra, presentó los principales ejes de su plan de gobierno para el periodo 2027-2030. Sus propuestas se concentran en seguridad ciudadana, infraestructura, salud, educación y programas sociales.

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