Judith Ramírez, candidata a la Alcaldía de Puente Piedra, presentó los principales ejes de su plan de gobierno para el periodo 2027-2030. Sus propuestas se concentran en seguridad ciudadana, infraestructura, salud, educación y programas sociales.

En seguridad, plantea duplicar el número de serenos destinados a puntos críticos e instalar 1.000 cámaras de videovigilancia conectadas a una central que emplearía inteligencia artificial para identificar rostros y placas. También propone patrullaje por cuadrantes y coordinación con la Policía Nacional.

En transporte, Ramírez señaló que buscará coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima el retiro de las garitas de peaje. Además, plantea intervenciones para mejorar el tránsito en la Panamericana Norte y vías alternas, y respalda la ampliación de la Línea 3 del Metro hasta Ancón.

Su plan incluye también la construcción de un policlínico municipal de nivel I-3 y tres centros médicos periféricos en Gallinazos, Copacabana y La Grama. En educación, propone impulsar un instituto tecnológico, reactivar la academia preuniversitaria municipal y desarrollar programas de becas e inserción laboral para jóvenes.

En materia económica, plantea crear una Casa del Emprendedor, facilitar procesos de formalización y brindar orientación legal a comerciantes afectados por extorsiones.

Ramírez sostuvo además que una eventual gestión suya priorizará la ejecución del presupuesto municipal y la digitalización de trámites durante sus primeros 100 días.