Keiko Fujimori establece comando unificado contra el crimen organizado. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Keiko Fujimori establece comando unificado contra el crimen organizado. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció esta tarde el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la delincuencia, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.