La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció esta tarde el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la delincuencia, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado.

El anuncio fue realizado en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército, ubicado en San Borja. La mandataria informó que en dicha sede se establecerá un centro de control y operaciones para dirigir las acciones contra la delincuencia.

“Anuncio el establecimiento de un comando unificado para enfrentar y derrotar a la delincuencia. En el Cuartel General del Ejército vamos a establecer un gran centro de control y operaciones para dirigir las acciones” , aseguró Fujimori.

Durante su discurso, la jefa de Estado señaló que el Poder Ejecutivo, el Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional adoptaron decisiones para enfrentar la criminalidad. Fujimori afirmó que estas instituciones participarán en una estrategia conjunta para proteger a la población.

La presidenta también anunció la conformación de un grupo especial de élite integrado por agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas. Según explicó, este equipo estará destinado a ejecutar operaciones especiales y realizar acciones de búsqueda y captura.

“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas. Vamos a expulsar en tiempo récord a los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos” , manifestó.

Otra de las medidas anunciadas está relacionada con los establecimientos penitenciarios. Fujimori indicó que se retomará el control de los penales y que se dejará incomunicados a los internos que continúen cometiendo delitos desde las cárceles.

A ello se sumará la creación de una Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha Contra la Criminalidad, que, de acuerdo con la presidenta, permitirá coordinar acciones entre los ministerios y otras instituciones públicas. La comisión también podrá articular con entidades privadas cuando sea necesario.

La estrategia incorporará además a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), OSIPTEL y las compañías de telecomunicaciones. Fujimori señaló que estas entidades participarán en el intercambio de información y que se comunicará a la ciudadanía sobre los avances y resultados de las medidas.

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La mandataria convocó también a las fuerzas políticas a incorporarse a esta lucha y pidió al Sistema de Justicia actuar con celeridad y firmeza. Asimismo, llamó a la empresa privada a participar en las acciones destinadas a recuperar el principio de autoridad y el Estado de derecho.

Fujimori extendió la convocatoria a gobiernos extranjeros para que compartan experiencia, tecnología, información y recursos en la lucha contra el crimen.

Al finalizar, la presidenta reiteró su respaldo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus funciones conforme a ley. También remarcó la necesidad de que sus actuaciones se desarrollen bajo criterios de profesionalismo, legalidad, disciplina, reserva, respeto a la democracia y a los derechos humanos.