“A Train of Love for Jimin" fue habilitado para circular por varios distritos de Lima Metropolitana. Foto: FAN BASE JIMIN PERÚ 13 / X
“A Train of Love for Jimin" fue habilitado para circular por varios distritos de Lima Metropolitana. Foto: FAN BASE JIMIN PERÚ 13 / X
Por Redacción EC

La espera terminó para los seguidores de “Jimin de BTS en Perú”. La Línea 1 del Metro de Lima indicó que ya circula “A Train of Love for Jimin”, tren especialmente preparado para celebrar al cantante surcoreano en Lima, que se presentará junto a sus demás compañeros en tres fechas: 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de San Marcos.

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