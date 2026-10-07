La espera terminó para los seguidores de “Jimin de BTS en Perú”. La Línea 1 del Metro de Lima indicó que ya circula “A Train of Love for Jimin”, tren especialmente preparado para celebrar al cantante surcoreano en Lima, que se presentará junto a sus demás compañeros en tres fechas: 7, 9 y 10 de octubre en el estadio de San Marcos.

La confirmación del proyecto generó expectativa entre los seguidores de Jimin y BTS en Perú, especialmente ante la posibilidad de conocer cómo podrán participar o acercarse a esta iniciativa.

¡FINALMENTE PODEMOS ANUNCIARLO! 🐥 Después de tanto esfuerzo, nuestro proyecto ya es una realidad. 🥹🚆 Desde @JIMIN_PERU_13 estamos muy emocionados de presentarles… 🚆 A TRAIN OF LOVE FOR JIMIN 💛 Un tren lleno de amor, preparado especialmente para celebrar a Jimin y hacer que Lima brille con nuestro amor por él. 🇵🇪 Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos haciendo realidad este proyecto. ✨ ¡Perú celebra a Jimin! 💛 Mas adelante compartiremos todos los detalles ¡Estamos tan emocionados como ustedes! #JimtoberEnPeru #Jimin_Peru_13 #ATrainOfLoveForJimin #JIMIN — FAN BASE JIMIN PERÚ 13 (@JIMIN_PERU_13) October 7, 2026

La organización agradeció el apoyo de quienes hicieron posible el proyecto y expresó su entusiasmo por finalmente poder anunciarlo. Ahora, las ARMYS podrán viajar en este servicio especialmente preparado y llevar a conocer más de BTS a distintos puntos de Lima Metropolitana.

Cabe recordar que esta iniciativa se suma a los proyectos que las comunidades de fans suelen organizar a sus artistas favoritos. En este caso, para BTS, la propuesta busca no solo homenajear, sino convertirlo en una experiencia.

Tapan puente para concierto de BTS

A pocas horas del primer concierto de BTS en Lima, un puente peatonal ubicado en las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue cubierto, con lonas de color negro para obstaculizar observar parte del espectáculo desde el exterior.

ARMY ya vive la experiencia VIP de BTS en Lima: reciben regalos y beneficios antes del concierto. Foto: GEC

En tanto, miles de seguidores conocidos como ARMY se concentran en los alrededores del recinto para vivir uno de los eventos musicales más esperados del año. Padres de familia también están apostados en las zonas circundantes para esperar a sus hijas e hijos al final del show.