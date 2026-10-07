La Municipalidad de Lima autorizó formalmente este martes 6 de octubre la realización de los tres conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio San Marcos. La gestión anunció esto el martes 6 de octubre tras culminar las inspecciones técnicas en el recinto deportivo.

“Quiero dar a conocer que el día de hoy hemos emitido la autorización a la empresa Bizarro Entertainment y Servicios Perú S.A.C.”, dijo Renzo Reggiardo durante el anuncio ante la prensa. También precisó que la productora cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ordenanza 2653.

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Las áreas técnicas de la comuna evaluaron los informes favorables de Defensa Civil y los planes de mitigación de interferencia de vías. Este pronunciamiento administrativo facilitó la continuidad de los trámites de garantías públicas ante el Ministerio del Interior.

#BTS | El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, encabezó la reunión de coordinación donde se dio a conocer el Plan de Operaciones para los conciertos de BTS, que se realizarán el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Durante la conferencia, participaron la #PNP, Bomberos, la productora y personal operativo para coordinar acciones de seguridad, prevención, orden, ingreso y salida de asistentes, así como atención de emergencias durante las tres fechas. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 6, 2026

El burgomaestre detalló las acciones de prevención a cargo del municipio: “Las medidas abarcan el antes, el durante y el después de cada presentación”. La autoridad edil dispuso el despliegue de mil agentes municipales para mantener el orden en los accesos peatonales.

El plan de operaciones metropolitano incluyó una red de videovigilancia con cámaras y drones para monitorear el desplazamiento de las personas al ingreso y salida de los conciertos de BTS. La comuna coordinó labores conjuntas con la Policía Nacional del Perú, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y el servicio médico de Sisol.

La Municipalidad de Lima iluminó con los colores distintivos de BTS la comuna y la Plaza de Armas la tarde y noche del 6 de octubre. (Foto: Municipalidad de Lima)

La Municipalidad de Lima iluminó con los colores distintivos de BTS la comuna y la Plaza de Armas la tarde y noche del 6 de octubre. (Foto: Municipalidad de Lima)

La comuna anunció un plan de desvíos que se extenderá hasta las 2:00 a.m., con el objetivo de facilitar la salida de los asistentes y ordenar el tránsito en los alrededores del estadio. La ATU ha dispuesto 180 buses para apoyar el traslado y la evacuación progresiva de los asistentes una vez culminados los conciertos.

Asimismo, se dispuso el despliegue de aproximadamente 450 efectivos de la Policía Nacional del Perú por cada fecha, quienes estarán a cargo de las acciones de seguridad y resguardo en los exteriores y alrededores del recinto. A ellos se suman los 60 miembros del Cuerpo General de Bomberos y 6 unidades contra incendios con 2 unidades de rescate pesado que estarán en las inmediaciones.

Asimismo, la empresa organizadora informó que no habrá venta de bebidas alcohólicas durante los conciertos, como parte de las medidas adoptadas para contribuir a la seguridad de los asistentes.

Fechas y horarios de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos

Las tres presentaciones oficiales de BTS en el Estadio San Marcos se desarrollarán los días 7, 9 y 10 de octubre. El inicio de cada concierto musical quedó fijado para las 8 p. m. ante miles de espectadores.

Los asistentes con boletos para la prueba de sonido ingresarán hasta las 2 p.m., mientras que el público de campo accederá desde las 4 p.m. Por su parte, la apertura de las tribunas comenzará a las 5 p.m. por las puertas asignadas para cada sector.