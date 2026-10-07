Renzo Reggiardo anunció medidas de seguridad tras autorización a los tres conciertos de BTS. (Foto: Municipalidad de Lima)
Renzo Reggiardo anunció medidas de seguridad tras autorización a los tres conciertos de BTS. (Foto: Municipalidad de Lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima autorizó formalmente este martes 6 de octubre la realización de los tres conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio San Marcos. La gestión anunció esto el martes 6 de octubre tras culminar las inspecciones técnicas en el recinto deportivo.

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