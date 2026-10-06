A solo días del primer concierto de BTS en Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta clausura temporal del Estadio San Marcos, recinto donde la agrupación surcoreana ofrecerá tres presentaciones esta semana.

A través de un comunicado, la comuna aclaró que la información difundida es falsa y que el documento que anunciaba el presunto cierre del recinto no fue emitido por la institución. La pieza utilizaba elementos de la identidad gráfica de la Municipalidad de Lima.

El falso comunicado señalaba que el Estadio San Marcos habría sido clausurado temporalmente por presuntos incumplimientos de las medidas de seguridad por parte de la productora. También mencionaba supuestos problemas de coordinación con los vecinos y situaciones relacionadas con los seguidores de BTS.

La Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que desmiente la clausura del Estadio San Marcos previo a los tres conciertos que ofrecerá BTS en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial - @munlima)

Frente a estas versiones, la MML aseguró que continúa realizando las inspecciones y coordinaciones correspondientes en el estadio. Estas labores están a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y buscan que los conciertos cuenten con las autorizaciones necesarias.

La comuna también informó que viene coordinando con la Policía Nacional del Perú y sus unidades especializadas en delitos informáticos para identificar a los responsables de elaborar y difundir la pieza falsa utilizando indebidamente la imagen institucional.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los seguidores del grupo y a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales y evitar compartir información cuya procedencia no haya sido confirmada. La inspección final al recinto está prevista para este 6 de octubre, un día antes del primer espectáculo.

De esta manera, los tres conciertos de BTS en Lima continúan programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegan al país como parte de su gira “Arirang”, en medio de una gran expectativa del ARMY peruano.