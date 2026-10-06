La Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que desmiente la clausura del Estadio San Marcos previo a los tres conciertos que ofrecerá BTS en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial - @munlima)
La Municipalidad de Lima emitió un comunicado en el que desmiente la clausura del Estadio San Marcos previo a los tres conciertos que ofrecerá BTS en Perú. (Foto: Instagram / @bts.bighitofficial - @munlima)
Por Redacción EC

A solo días del primer concierto de BTS en Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desmintió las versiones que circulaban en redes sociales sobre una supuesta clausura temporal del Estadio San Marcos, recinto donde la agrupación surcoreana ofrecerá tres presentaciones esta semana.

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