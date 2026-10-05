El regreso mundial de Bangtan Sonyeondan ha desatado una verdadera fiebre global, y Lima se prepara para vivir una de las etapas más apasionantes del BTS World Tour “ARIRANG”. Tras un esperado inicio de gira en Corea del Sur, la agrupación surcoreana aterriza en territorio peruano para ofrecer tres espectáculos multitudinarios en el Estadio San Marcos.

Si eres parte del ARMY y deseas conocer a fondo cada detalle antes del gran show, en este artículo te presentamos la lista oficial de canciones (setlist), las fechas confirmadas en Perú, los precios de las entradas y los eventos imperdibles que acompañan esta cita histórica.

Setlist oficial de BTS en el Tour Arirang: Las 23 canciones fijas

Uno de los aspectos que más intriga genera entre los fans es el repertorio de temas que el septeto interpretará sobre el escenario. El orden del show fue revelado durante el concierto inaugural de la gira, celebrado el 9 de abril de 2026 en Goyang (Corea del Sur).

El concierto está diseñado como un viaje conceptual que combina sus lanzamientos más recientes con los éxitos atemporales que marcaron la historia del K-pop. A continuación, te mostramos la lista en orden cronológico de interpretación:

Hooligan Aliens Run BTS They Don’t Know ‘Bout Us Like Animals Fake Love Swim Merry Go Round 2.0 Normal Not Today Mic Drop FYA Fire Body to Body Idol Come Over Butter Dynamite Mikrokosmos I Need U Please Into the Sun

Esta lista fija de 23 canciones promete más de tres horas de pura energía, despliegue visual de última generación y momentos emotivos dedicados al público asistente; sin embargo, en sus conciertos suelen dar canciones sorpresa para que así puedas disfrutarlo.

Fechas y horarios de los conciertos de BTS en Lima

La capital peruana recibirá a la banda con tres fechas consecutivas programadas para el mes de octubre de 2026. Todas las funciones se llevarán a cabo en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a las 8:00 p.m.:

Primera fecha: Miércoles 7 de octubre de 2026

Miércoles 7 de octubre de 2026 Segunda fecha: Viernes 9 de octubre de 2026

Viernes 9 de octubre de 2026 Tercera fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

La expectativa ha sido tan alta que la ticketera oficial, Ticketmaster Perú, anunció el agotamiento total de las localidades para las tres fechas a pocas horas de haber iniciado la preventa.

Detalles clave del evento y precios de entradas

Para garantizar una experiencia fluida durante los días del evento, es fundamental tomar en cuenta las especificaciones logísticas del concierto:

Lugar del evento: Estadio San Marcos (Av. Germán Amézaga s/n, Lima).

Estadio San Marcos (Av. Germán Amézaga s/n, Lima). Duración estimada: Aproximadamente 3 horas de espectáculo en vivo.

Aproximadamente 3 horas de espectáculo en vivo. Sistema de ingreso: Las entradas son 100% digitales y se gestionan únicamente mediante la aplicación móvil Quentro. Es recomendable descargar la app con anticipación y validar la entrada para evitar congestiones en las puertas de acceso.

Zonas y Precios Oficiales (Ticketmaster Perú)

A modo de referencia, la escala tarifaria oficial para el BTS World Tour “ARIRANG” en Lima incluyó las siguientes opciones:

Zona del Estadio Precio Oficial Tribuna Norte / Tribuna Sur S/ 483 Tribuna Oriente / Tribuna Occidente S/ 667 Campo General S/ 851 Latin America Soundcheck VIP Package S/ 2.591

Nota: El VIP Package incluyó el acceso preferencial a la zona Campo y el ingreso exclusivo a la prueba de sonido (soundcheck) previa al concierto.

Pop-Up “Arirang in Lima”: Experiencia imersiva en casa prado

Como complemento a los conciertos, los seguidores en Perú pueden disfrutar de un espacio temático oficial diseñado para celebrar el universo visual de la gira.

El Pop-Up “Arirang in Lima” está ubicado en la icónica Casa Prado (Av. 28 de Julio 878, Miraflores). Este espacio experiencial permanece abierto desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre de 2026, en el horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

El ingreso al Pop-Up es totalmente gratuito, aunque requiere de una reserva previa a través de la página web oficial debido al aforo limitado. En la cona se comercializa merchandise exclusivo del tour, áreas fotográficas y exhibiciones temáticas de la era ARIRANG.

Recomendaciones finales para el ARMY en Lima

Si vas a asistir a cualquiera de las fechas en el Estadio San Marcos, ten en cuenta las siguientes recomendaciones: