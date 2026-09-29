Concierto de BTS en Lima
Concierto de BTS en Lima
Por Redacción EC

BTS cada vez más cerca de Perú. Según lo anunciado, el grupo surcoreano tiene agendadas tres presentaciones en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Por ello, se ha dado a conocer todos los detalles para el ingreso y disfrute de los esperados conciertos. Conoce aquí el horario de ingreso, rutas de manejo, accesos al Estadio y mucho más en las siguientes líneas.

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