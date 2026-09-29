BTS cada vez más cerca de Perú. Según lo anunciado, el grupo surcoreano tiene agendadas tres presentaciones en Lima este 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Por ello, se ha dado a conocer todos los detalles para el ingreso y disfrute de los esperados conciertos. Conoce aquí el horario de ingreso, rutas de manejo, accesos al Estadio y mucho más en las siguientes líneas.

Se informó a los miles de fanáticos de BTS sobre los pormenores del concierto y se pidió que tengan en cuenta la zona del boleto que compraron, ya que de ello dependerán el ingreso y la ruta establecida. Asimismo, compartió los horarios de apertura de puertas, inicio del show y más, pero aclaró que estos pueden variar; por ello, se pide al público que se mantenga atento a las redes oficiales y comunicados.

¿A qué hora abren las puertas para el concierto de BTS en Perú?

De acuerdo con lo anunciado, a las 4:00 p.m. se abrirán las puertas del estadio para el público general de campo; a las 5:00 p.m. se dará el ingreso al público destinado a tribunas. En esta zona en específico los asientos numerados. Si compraste el boleto con pase al soundcheck, deberás registrarte a las 2:00 p.m. Finalmente, el inicio del concierto está programado para las 8:00 p.m.

Detalles del concierto de BTS: ¿A qué hora abren las puertas? | Foto: instagram

¿Qué puerta me corresponde para el ingreso al concierto de BTS?

El ingreso al estadio dependerá de la zona asignada, quienes tienen boletos para el campo A tendrán acceso por la puerta 1 (Av. Venezuela). Si tienes boleto para campo B, tu ingreso será por la puerta 8 (al lado de la Av. Óscar R. Benavides o Colonial). Asimismo, si tu boleto es para la zona de Campo C, tu ingreso al estadio será por la puerta 3 (Av. Universitaria).

Los asistentes a tribunas podrán tomar el ingreso por las puertas 5 y 6 (Av. Amézaga) con rutas para las secciones de norte, sur y occidente. Asimismo, como hay un plan de ingreso, también se ha compartido un plan de salida para cada zona por las puertas 1, 3, 5 y 8. Revisa a mayor detalle los planes aquí:

Plan de ingreso al concierto de BTS en Perú | Foto: instagram

Plan de salida al concierto de BTS en Perú | Foto: instagram

Por otro lado, también se incluye un mapa con todas las rutas alternas al estadio: