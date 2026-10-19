BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

La posibilidad de volver a ver a BTS en Perú ha despertado la ilusión de sus seguidores. Esta vez, la atención de ARMY se centró en la página oficial de la gira mundial “Arirang”, donde aparece el mensaje “Coming soon” en la sección correspondiente a Lima. La frase, que significa “próximamente”, bastó para encender las especulaciones sobre un posible regreso antes de lo esperado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.