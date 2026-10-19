La posibilidad de volver a ver a BTS en Perú ha despertado la ilusión de sus seguidores. Esta vez, la atención de ARMY se centró en la página oficial de la gira mundial “Arirang”, donde aparece el mensaje “Coming soon” en la sección correspondiente a Lima. La frase, que significa “próximamente”, bastó para encender las especulaciones sobre un posible regreso antes de lo esperado.

El detalle no pasó desapercibido entre los fans peruanos, que sueñan con tener nuevamente a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Perú. Aunque el mensaje ha generado expectativa, hasta el momento no ha surgido una confirmación de nuevas fechas ni de un próximo concierto en el país.

En redes sociales se han compartido mensajes al respecto de una posible gira de BTS que podría iniciar en 2027; sin embargo, la agrupación surcoreana no ha dado pistas o datos sobre esta posibilidad. Los fans peruanos esperan que pronto se revelen mayores detalles en torno al mensaje.

La página oficial de la gira mundial “Arirang” de BTS muestra el mensaje “Coming soon” en la sección de Lima, generando expectativa entre sus fans peruanos. (Foto: Captura / BTS World Tour "Arirang")

La incógnita es qué podría anunciarse próximamente. La actualización en la web oficial ha llevado a muchos seguidores a preguntarse si Perú podría formar parte de algún anuncio adicional relacionado con la gira o si se trata de información que todavía está pendiente de publicarse.

Por ahora, la expectativa sigue creciendo y queda esperar la confirmación oficial de BTS y de la organización de una posible gira que podría realizarse el próximo año o posteriormente. Cabe resaltar que la expectativa también ha surgido en Colombia, país en el que también apareció el mensaje “Coming soon”.

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Un recuerdo que sigue vivo en Perú

Antes de llegar a Chile, BTS hizo historia en Perú con tres conciertos realizados el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Durante su primera presentación, el septeto sorprendió con “Home” y “Wings”, dos canciones que desataron la emoción del ARMY y marcaron uno de los momentos más recordados de aquella noche.

BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)

En su segunda fecha, el grupo eligió “Paldogangsan” y “We Are Bulletproof: The Eternal”, esta última canción tuvo un significado especial por su mensaje de unión entre BTS y ARMY. Para su despedida del público peruano, el 10 de octubre, interpretó “House of Cards” y “UGH”. De esta manera la agrupación surcoreana cerró tres noches inolvidables en Lima.