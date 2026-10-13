La histórica residencia de BTS en la capital peruana con su gira mundial BTS World Tour: ARIRANG cerró con cifras sin precedentes para la industria del entretenimiento en el país. Tras tres fechas consecutivas totalmente vendidas, las estimaciones de asistencia total y flujo de fanáticos sitúan la convocatoria global del evento en torno a las 150 mil personas.

150 mil espectadores: la cifra aproximada

El cálculo que bordea los 150 mil asistentes contempla tanto la capacidad máxima del recinto habilitada para el show con escenario 360°, como la presencia de público en zonas de campo extended y palcos durante las tres fechas oficiales.

Fecha del concierto Sede Asistencia estimada por fecha Miércoles 7 de octubre Estadio San Marcos 50,000 asistentes Viernes 9 de octubre Estadio San Marcos 50,000 asistentes Sábado 10 de octubre Estadio San Marcos 50,000 asistentes Total Estimado 3 Conciertos ~150,000 personas

Factores que impulsaron la cifra récord en la capital

El incremento en las estimaciones respecto a la capacidad habitual del Estadio San Marcos responde a varios elementos clave desplegados por la productora y la organización del evento:

Escenario central (Diseño 360°): Permitió habilitar tribunas que habitualmente quedan anuladas detrás del escenario tradicional, aumentando el aforo útil por fecha. Distribución en cancha: El diseño optimizado de la zona de campo y accesos permitió albergar a 50 mil fanáticos por jornada de forma segura. Concentración masiva en exteriores: A las 150 mil entradas vendidas dentro del recinto se sumaron miles de integrantes del fandom ARMY que se congregaron en las avenidas aledañas (Av. Venezuela y Germán Amézaga) para acompañar la experiencia desde fuera.

Con esta cifra masiva, el paso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por Lima se consolida como el evento musical de K-pop con mayor convocatoria en la historia de Sudamérica para una sola residencia en un mismo estadio, marcando un hito en la taquilla nacional.