La gira BTS World Tour: ARIRANG hizo historia en Perú al convocar a cerca de 150,000 fanáticos en el Estadio San Marcos a lo largo de tres fechas consecutivas con entradas agotadas. (foto: Giancarlo Ávila /GEC)
La gira BTS World Tour: ARIRANG hizo historia en Perú al convocar a cerca de 150,000 fanáticos en el Estadio San Marcos a lo largo de tres fechas consecutivas con entradas agotadas. (foto: Giancarlo Ávila /GEC)
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Por Paolo Valdivia

La histórica residencia de BTS en la capital peruana con su gira mundial cerró con cifras sin precedentes para la industria del entretenimiento en el país. Tras tres fechas consecutivas totalmente vendidas, las estimaciones de asistencia total y flujo de fanáticos sitúan la convocatoria global del evento en torno a las 150 mil personas.

150 mil espectadores: la cifra aproximada

El cálculo que bordea los 150 mil asistentes contempla tanto la capacidad máxima del recinto habilitada para el show con escenario 360°, como la presencia de público en zonas de campo extended y palcos durante las tres fechas oficiales.

Fecha del conciertoSedeAsistencia estimada por fecha
Miércoles 7 de octubreEstadio San Marcos50,000 asistentes
Viernes 9 de octubreEstadio San Marcos50,000 asistentes
Sábado 10 de octubreEstadio San Marcos50,000 asistentes
Total Estimado3 Conciertos~150,000 personas

Factores que impulsaron la cifra récord en la capital

El incremento en las estimaciones respecto a la capacidad habitual del Estadio San Marcos responde a varios elementos clave desplegados por la productora y la organización del evento:

  1. Escenario central (Diseño 360°): Permitió habilitar tribunas que habitualmente quedan anuladas detrás del escenario tradicional, aumentando el aforo útil por fecha.
  2. Distribución en cancha: El diseño optimizado de la zona de campo y accesos permitió albergar a 50 mil fanáticos por jornada de forma segura.
  3. Concentración masiva en exteriores: A las 150 mil entradas vendidas dentro del recinto se sumaron miles de integrantes del fandom ARMY que se congregaron en las avenidas aledañas (Av. Venezuela y Germán Amézaga) para acompañar la experiencia desde fuera.

Con esta cifra masiva, el paso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook por Lima se consolida como el evento musical de K-pop con mayor convocatoria en la historia de Sudamérica para una sola residencia en un mismo estadio, marcando un hito en la taquilla nacional.

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