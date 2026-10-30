Hay fechas que representan gran tradición e historia en nuestro país, como es el Día de la Canción Criolla. Esta festividad es capaz de reunir a toda la familia y amigos para pasar un ameno momento con el objetivo de celebrar un género musical valioso y muy escuchado por todos los peruanos. Óscar Avilés y Augusto Polo Campos son algunos de nuestro representantes más icónicos. A continuación, te vamos a contar por qué y desde cuándo se festeja.

¿Por qué y desde cuándo se celebra el Día de la Canción Criolla en el Perú?

El Día de la Canción Criolla es una celebración en Perú dedicada al reconocimiento de la canción criolla, que incluye variados géneros como el vals peruano, la marinera, el huayno o el tondero, con influencias de la música española, indígena peruana y africana. El propósito de proclamar el “Día de la Canción Criolla” fue promover el arte popular y fomentar las expresiones de esta música.

El 18 de octubre de 1944, el entonces jefe de Estado Manuel Prado Ugarteche, a través de una resolución suprema declaró que cada 31 de octubre se conmemore el “Día de la Canción Criolla” con el fin de difundir este género musical.

La norma fue dada tras la solicitud presentada por el Centro Social Musical “Carlos A. Saco” y otras instituciones similares. El texto de la resolución señala que “el arte popular contribuye al afianzamiento de una conciencia nacionalista, por lo que conviene estimular sus manifestaciones”.

El Día de la Canción Criolla es una fecha muy importante para gran parte de los peruanos. (Foto: difusión)

Cómo fue la primera celebración del Día de la Canción Criolla

Esta primera fiesta realizada en 1944 inició con el izado de la bandera peruana en los centros musicales de Lima y el Callao.

Esta primera celebración llevada a cabo en 1944 comenzó con la exposición de la bandera peruana en los escenarios musicales de Lima y el Callao.En la noche, en el prestigioso Centro Musical “Carlos A. Saco”, situado en la Plaza Buenos Aires de Barrios Altos, se llevó a cabo una celebración especial que tuvo como invitado al presidente Manuel Prado. Los asistentes cantaron el Himno Nacional y luego presenciaron la actuación de músicos como Teresita Arce, Carlos Pacheco, Luis Pardo y los hermanos Azcue.

La celebración acabó, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, a las 2 de la mañana del día siguiente.

Lucha Reyes fue una de las máximas exponentes de la música criolla. FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

¿Quiénes son algunos de los máximos exponentes de la música criolla?

-Óscar Avilés

-Augusto Polo Campos

-Luis Abanto Morales

-Cecilia Barraza

-Delia Vallejos

-Esther Granados

Frases por el Día de la Canción Criolla

• “Es un día con el cual me identifico con mis raíces, porque esta música llena mi alma y me dice de dónde vengo”.

• “Esa tierra que te vio nacer, porque se llama Perú, la tierra a la cual amo porque es donde crecí y en donde Dios me permitió vivir”.

• “Cada canción tiene un mensaje especial el cual corre por mis venas. Porque soy del Perú, de ese maravilloso lugar que ofrece alternativos climas en su costa, sierra y selva”.

• “Con tus canciones Perú nos recuerdas nuestro origen y la lucha constante para salir adelante desde el campo a la ciudad. Hoy celebramos la música criolla y es un motivo para estar alegres”.

• “Orgullo de mi patria de la tierra donde nací, de la música y la danza peruana que enriquecen nuestras tradiciones”.

• “Empecemos a querer lo nuestro, nuestra cultura, nuestra música andina y criolla. Valoremos lo nuestro y celebremos juntos con esa música que nos identifica como peruanos”.